Ngày 21.8, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa giải cứu thành công anh N.K.N (22 tuổi, quê Hà Nội) bị "bắt cóc online".

Công an TP.HCM giải cứu nam sinh bị bắt cóc online, lừa gần 3 tỉ đồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, ngày 19.8, N. rời nhà trọ trên đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa (quận Tân Bình cũ, TP.HCM) rồi mất liên lạc với gia đình.

Đến 22 giờ cùng ngày, Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Sơn Hòa trích xuất camera, xác định N. đã đặt ô tô công nghệ đến một khách sạn trên đường Bạch Đằng.

Sau khi nhận phòng, N. để lại xe máy rồi tiếp tục di chuyển bằng ô tô đến khu vực quốc lộ 22, sau đó đi xe ôm đến một số quán cà phê ven đường và một khách sạn thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh cũ.

Tại đây, N. ở khoảng 4 tiếng rồi tiếp tục bắt xe đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Trong quá trình này, gia đình N. liên tục nhận điện thoại từ nhóm lừa đảo, bị ép chuyển gần 3 tỉ đồng vào tài khoản mà chúng chỉ định.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu "bắt cóc online", Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, lần theo hành trình di chuyển và đưa N. về an toàn.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an TP.HCM công bố đường dây nóng xử lý "bắt cóc online"

Ngày 21.8, Công an TP.HCM có văn bản gửi đến báo chí, cho biết đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn "bắt cóc online".

Người dân khi gặp tình huống nghi ngờ có thể gọi trực tiếp đến cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ số trực ban Công an TP.HCM 02839201605, 0693197248; trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) 0693187200 để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM (PC02), "bắt cóc online" là thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào giới trẻ - nhóm đối tượng dễ hoang mang, lo sợ và dễ bị thao túng tâm lý.

Thời gian qua, lực lượng Công an TP.HCM đã phát hiện, điều tra và giải cứu nhiều trường hợp liên quan đến loại tội phạm này.