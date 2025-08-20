Công an TP.HCM triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do 'má Hạnh' cầm đầu

Ngày 20.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Lâm Thị Thu Em (biệt danh "má Hạnh”, 54 tuổi) cùng con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cầm đầu.

Lâm Thị Thu Em (biệt danh "má Hạnh”, 54 tuổi) cùng con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, lực lượng PC02 đã chủ động rà soát, nắm tình hình các băng nhóm tín dụng đen trên địa bàn và xác lập chuyên án đấu tranh đối với đường dây do "má Hạnh” điều hành.

Ngày 11.8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chuyên án, Công an TP.HCM đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ khẩn cấp 5 nghi can, gồm: Lâm Thị Thu Em, Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi) và Lê Thành Bắc (23 tuổi). Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều tra ban đầu xác định, nhóm này hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo hình thức “tiền góp, tiền đứng” với hạn mức từ 5 triệu đến 200 triệu đồng, lãi suất từ 180 - 360%/năm.

Nhóm này núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để làm nơi thu tiền của người vay, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bước đầu, công an xác định số tiền thu lợi bất chính của nhóm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, Thu Em từng có tiền án về môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, bà cùng con trai thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ.

Nguyễn Văn Đang tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.