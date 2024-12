Công an Thủ Đức bắt nhóm 'Tài ông trời' chuyên cho vay nặng lãi

Ngày 25.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Tài (31 tuổi, biệt danh "Tài ông trời", cầm đầu) và 3 đàn em về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm "Tài ông trời" bị Công an TP.Thủ Đức bắt tạm giam ẢNH: CACC

Đồng thời, công an truy xét những người có liên quan, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm Tài theo quy định.

Trước đó, Công an TP.Thủ Đức phát hiện nhóm Tài hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự núp bóng dịch vụ cầm đồ hoặc được thuê để thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tài phân công đàn em thay phiên nhau đến ở, lưu trú tại các công trình, căn nhà, tài sản đang xảy ra tranh chấp để gây sức ép như: Thuê thợ đến tháo, lắp cửa có ổ khóa, tạo lối đi riêng để nhóm Tài kiểm soát, quản lý…

Trong ngày 7.11 - 13.11, Tài đã chỉ đạo đàn em đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp trên đường 147 (P.Phước Long B) của ông N.V.H, dùng nhiều phương thức để gây sức ép, như: Thuê người hàn 2 cánh cổng ra vào khu trọ, lắp ổ khóa, giữ chìa khóa cổng, thay phiên nhau ở tại địa chỉ trên…

Việc làm nói trên dẫn đến mâu thuẫn với gia đình ông H. Trong đó, ngày 10.11, con rể ông H. và nhóm của Tài đã xảy ra xô xát. Công an TP.Thủ Đức đã thụ lý, hiện đang xác minh, điều tra làm rõ.

Trong thời gian công an đang xử lý vụ việc nói trên thì nhóm của "Tài ông trời" tiếp tục gây rối tại thửa đất đang xảy ra tranh chấp ở đường Long Thuận (P.Long Phước) do bà P.T.H đang quản lý, sử dụng hợp pháp. Ngày 29.11, gia đình bà H. trình báo cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tài, cùng 4 đàn em về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, công an mở rộng điều tra, truy xét những người có liên quan, thu thập, củng cố chứng cứ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.Thủ Đức xử lý nhiều vụ gây rối trật tự công cộng

Ngày 25.12, Công an TP.Thủ Đức cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Hoàng Quân (22 tuổi, quê Bạc Liêu), Võ Thị Như Huỳnh (27 tuổi, quê Sóc Trăng), Huỳnh Văn Bình (25 tuổi, quê Cần Thơ), Phạm Lê Hữu Nghị (21 tuổi, quê Bạc Liêu), Danh An về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Quân có quan hệ tình cảm với chị L.T (quê Cà Mau). Quân phát hiện Bình nhắn tin tán tỉnh chị T. nên ghen tuông, hẹn Bình gặp nhau để giải quyết vụ việc.

Ngày 8.12 nhóm của Quân cùng một số người khác trong đó có Huỳnh và nhóm của Bình cùng một số người khác, trong đó có Nghị gặp nhau tại đường 13 (P.Tam Bình) để đánh nhau.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức đã khởi tố 5 người nói trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mới đây, Công an TP.Thủ Đức cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trường Sa (32 tuổi, quê Bình Định) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 29.11, Sa chạy xe ô tô tải chở hàng trên địa bàn P.Tân Phú thì xảy ra va chạm với xe ba gác do anh N.H.T (31 tuổi) điều khiển.

Sau đó giữa Sa và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, anh T. yêu cầu Sa dừng lại giải quyết vụ việc nhưng Sa bỏ chạy. Anh T. nhảy lên đầu xe chặn thì Sa mặc kệ, tăng ga chạy trên đường mặc cho anh T. ôm kính chắn gió.

Vụ việc được người đi đường ghi hình lại, đăng tải lên mạng xã hội.