Bắt nhóm xe ôm đuổi đánh nhân viên xe khách trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Liên quan vụ Nhiều người cầm gậy truy đuổi xe khách trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, ngày 25.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Sang (38 tuổi, ở TP.Thủ Đức) và Trần Đức Phú (39 tuổi, ở Bình Dương) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.Thủ Đức bắt tạm giam nhóm xe ôm đuổi đánh nhân viên xe khách trước Bệnh viện Ung bướu TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người hành nghề xe ôm cầm theo ống sắt, gậy gỗ truy đuổi xe khách gây náo loạn khu vực.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 12 giờ ngày 10.12 trên đường D400, đoạn trước Bệnh viện Ung bướu (P.Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức phối hợp Công an P.Tân Phú vào cuộc xác minh. Đến ngày 12.12, CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.L (51 tuổi, tài xế xe khách L.H) về hành vi đón trả hành khách không đúng nơi quy định và dừng xe nơi có biển cấm. Với 2 lỗi nói trên, tổng mức xử phạt đối với ông L. là 2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức xác định Trần Thanh Sang và Trần Đức Phú cùng một số người khác đã có hành vi dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhóm nhân viên nhà xe L.H trước khu vực cổng Bệnh viện Ung bướu.

Hành vi của nhóm xe ôm đã gây ảnh hưởng xấu an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang bức xúc cho người dân xung quanh khu vực bệnh viện và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Sang và Trần Đức Phú về hành vi gây rối trật tự công cộng.