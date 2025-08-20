Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt giữ khẩn cấp kẻ đánh tài xế ô tô ở phường Bảy Hiền

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
20/08/2025 19:33 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tạm giữ nam thanh niên 26 tuổi liên quan vụ đánh tới tấp một tài xế ô tô ở phường Bảy Hiền.

Ngày 20.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, ngày 19.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Đây là động thái của cơ quan chức năng liên quan vụ Đức đánh tới tấp một tài xế ô tô ở phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ).

Công an TP.HCM tạm giữ kẻ đánh tới tấp tài xế ô tô ở phường Bảy Hiền - Ảnh 1.

Công an TP.HCM tạm giữ kẻ đánh tới tấp tài xế ô tô ở phường Bảy Hiền

ẢNH: CACC

Theo điều tra, khoảng 23 giờ 45 ngày 16.8, tài xế N.V.T (30 tuổi) chạy ô tô công nghệ đón khách từ đường Trường Sa đi đến đường Thạch Lam.

Lúc ô tô đến đường Trường Chinh thì gặp đoạn đường đang rào chắn thi công nên anh T. không thể đi phía thuận chiều mà đi qua làn ngược chiều để qua công trình. Lúc ô tô đến trước số 247 Trường Chinh thì xảy ra va chạm với xe máy điện do Đức điều khiển, làm người này ngã xuống đường. Anh T. liền xuống xe đỡ người thanh niên này dậy và đưa vào lề đường.

Khi anh T. đứng trước đầu xe và gọi điện thoại cho bảo hiểm xe thì Đức bất ngờ đi ra dùng tay đánh tới tấp vào mặt anh T. làm chảy máu mũi và gãy sống mũi. Đánh xong, Đức lên xe bỏ đi, còn anh T. vào bệnh viện chữa trị vết thương.

Hành hung tài xế ô tô sau khi té ngã vì tai nạn

Sáng hôm sau, anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo sự việc. Nhận tin báo, Công an phường Bảy Hiền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc truy xét và xác định nghi phạm là Đức.

Đến 21 giờ 20 ngày 18.8, các trinh sát hình sự đã truy xét và bắt được Đức tại phường Tam Thắng (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM.

Đến ngày 19.8, cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Minh Đức để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM tạm giữ kẻ đánh tới tấp tài xế ô tô ở phường Bảy Hiền - Ảnh 2.

Đoạn clip ghi lại vụ việc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

