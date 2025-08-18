TP.HCM: Làm rõ vụ tài xế ô tô bị đánh tới tấp trên đường lúc rạng sáng

Ngày 17.8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đi xe máy té ngã ngay trước đầu ô tô. Người té ngã xe máy sau đó lao vào tấn công đánh tới tấp tài xế lái ô tô.

Camera hành trình trên ô tô ghi lại cảnh tài xế ô tô bị nam thanh niên hành hung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, đoạn gần giao lộ Hà Bá Tường, phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ, TP.HCM) rạng sáng ngày 17.8.

Theo anh N.V.T (30 tuổi, ở TP.HCM), tài xế lái xe dịch vụ, rạng sáng 17.8, anh lái xe chở khách đến đoạn đường có rào chắn thi công. Lúc này, anh T. điều khiển ô tô đi đúng theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông, chạy sang làn đường ngược lại để di chuyển.

Lúc này, nam thanh niên chạy xe máy định vượt ô tô phía trước, lạc tay lái ngã trước đầu xe anh T.

Người lái xe máy lớn tiếng chửi bới rồi lao đến đánh liên tiếp vào mặt anh T. Nam thanh niên bỏ đi nhưng sau đó quay lại tiếp tục đánh vào mặt tài xế T. Nạn nhân không phản kháng, chỉ ôm mặt chịu trận. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình trên ô tô ghi lại.

Anh T. sau đó đến công an trình báo sự việc mình bị hành hung và đến bệnh viện kiểm tra, được bác sĩ chẩn đoán gãy sống mũi, tràn dịch mũi.

Công an phường Bảy Hiền đã tiếp nhận tin báo của anh N.V.T là tài xế ô tô, trích xuất camera, lập hồ sơ truy xét người liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải nhiều trường hợp đánh người vì mâu thuẫn trên đường trong lúc tham gia giao thông. Các hành vi đánh người này đều bị công an xử lý nghiêm.