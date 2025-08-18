Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Làm rõ vụ tài xế ô tô bị đánh tới tấp trên đường lúc rạng sáng

Trần Kha
Trần Kha
18/08/2025 07:33 GMT+7

Nam thanh niên định vượt nhưng té ngã trước đầu ô tô. Người này sau đó bất ngờ tấn công tài xế ô tô. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình trên ô tô ghi lại.

Ngày 17.8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đi xe máy té ngã ngay trước đầu ô tô. Người té ngã xe máy sau đó lao vào tấn công đánh tới tấp tài xế lái ô tô.

TP.HCM: Làm rõ vụ tài xế ô tô bị đánh tới tấp trên đường lúc rạng sáng- Ảnh 1.

Camera hành trình trên ô tô ghi lại cảnh tài xế ô tô bị nam thanh niên hành hung

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, đoạn gần giao lộ Hà Bá Tường, phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ, TP.HCM) rạng sáng ngày 17.8.

Theo anh N.V.T (30 tuổi, ở TP.HCM), tài xế lái xe dịch vụ, rạng sáng 17.8, anh lái xe chở khách đến đoạn đường có rào chắn thi công. Lúc này, anh T. điều khiển ô tô đi đúng theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông, chạy sang làn đường ngược lại để di chuyển.

Lúc này, nam thanh niên chạy xe máy định vượt ô tô phía trước, lạc tay lái ngã trước đầu xe anh T.

Người lái xe máy lớn tiếng chửi bới rồi lao đến đánh liên tiếp vào mặt anh T. Nam thanh niên bỏ đi nhưng sau đó quay lại tiếp tục đánh vào mặt tài xế T. Nạn nhân không phản kháng, chỉ ôm mặt chịu trận. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình trên ô tô ghi lại.

Anh T. sau đó đến công an trình báo sự việc mình bị hành hung và đến bệnh viện kiểm tra, được bác sĩ chẩn đoán gãy sống mũi, tràn dịch mũi.

Công an phường Bảy Hiền đã tiếp nhận tin báo của anh N.V.T là tài xế ô tô, trích xuất camera, lập hồ sơ truy xét người liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định. 

Trước đó, mạng xã hội đăng tải nhiều trường hợp đánh người vì mâu thuẫn trên đường trong lúc tham gia giao thông. Các hành vi đánh người này đều bị công an xử lý nghiêm.

Tin liên quan

TP.HCM: Vợ chồng công nhân bị đạp xe, hành hung dã man sau ca làm đêm

TP.HCM: Vợ chồng công nhân bị đạp xe, hành hung dã man sau ca làm đêm

Tan ca làm đêm, 2 vợ chồng lái xe máy ra về thì bị 4 nam giới áp sát, đạp ngã xe máy rồi dùng nón bảo hiểm hành hung dã man.

Khám phá thêm chủ đề

tài xế chửi bới hành hung Lái xe dịch vụ Công an Phường Bảy Hiền Đường Trường Chinh phường bảy hiền Xe máy Đánh Người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận