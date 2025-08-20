Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM khởi tố 21 thanh niên lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
20/08/2025 19:00 GMT+7

Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan hàng chục thanh niên chạy xe lạng lách ở xã Phước Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ngày 20.8, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 21 thanh niên liên quan vụ tụ tập, chạy xe máy gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Phước Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Công an TP.HCM khởi tố 21 'quái xế' tụ tập chơi xe ở xã Phước Hải - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt các quyết định và lệnh bắt tạm giam

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, tối 16.8, trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Phước Hải và các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm tụ tập, chơi xe, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường.

Qua đó, công an tạm giữ 25 thanh niên cùng 20 xe máy (thay đổi đặc tính, hình dáng). Hành vi của nhóm thanh niên này gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 18.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 người về tội gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh bắt tạm giam 17 người và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 người. Đồng thời xử lý hành chính đối với 1 người và tiếp tục xác minh, xử lý thêm 3 trường hợp khác.

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP.HCM khởi tố 21 'quái xế' tụ tập chơi xe ở xã Phước Hải - Ảnh 2.

Nhóm người gây rối trật tự công cộng cùng xe máy tang vật tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an đề nghị người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nghiêm cấm tụ tập, cổ vũ, tham gia đua xe trái phép hoặc các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bậc cha mẹ cần quan tâm, quản lý con em trong độ tuổi vị thành niên, không để các em tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Người dân khi phát hiện các hành vi đua xe trái phép, tụ tập gây rối hoặc vi phạm pháp luật khác, cần kịp thời thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng.

TP.HCM: Hơn chục xe độ trong khu đô thị Sala bị 'tóm' gọn

TP.HCM: Hơn chục xe độ trong khu đô thị Sala bị 'tóm' gọn

Qua công tác nắm địa bàn và thông tin trên mạng xã hội, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý nhóm hơn chục thanh, thiếu niên đang chơi xe độ trong khu đô thị Sala.

