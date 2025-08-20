CLB Công an TP.HCM và HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục đương đầu 'núi lớn'

Khởi đầu ấn tượng, thử thách nối tiếp

Ở trận ra mắt V-League 2025 - 2026 trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại CLB Hà Nội với tỷ số 2-1. Đó không chỉ là 3 điểm mở màn, mà còn là lời tuyên bố đanh thép của một biểu tượng cũ, trong ngày chính thức đánh dấu sự trở lại trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP.HCM thể hiện lối chặt chẽ, kỷ luật cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Chiến thắng trước một trong những thế lực hùng mạnh nhất V-League ngay vòng mở màn mang ý nghĩa lớn về tinh thần đối với CLB Công an TP.HCM, đồng thời cho thấy Tiến Linh và các đồng đội sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào.

HLV Lê Huỳnh Đức (giữa) chỉ dẫn các học trò trên sân tập ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Đến trận đấu thuộc vòng 2 diễn ra vào ngày 22.8 CLB Công an TP.HCM tiếp tục đối mặt với thử thách khắc nghiệt không kém, khi chạm trán với một tập thể được đầu tư bài bản, có chiều sâu và giàu tham vọng mang tên Thể Công Viettel. Đội bóng áo lính đang được dẫn dắt bởi HLV người nước ngoài giàu kinh nghiệm Velizar Popov.

Thể Công Viettel sở hữu lực lượng đồng đều ở cả ba tuyến, trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia dày dạn trận mạc. Trên sân nhà Hàng Đẫy, Thể Công Viettel luôn là đối thủ rất khó nhằn với bất cứ đội bóng nào.

Niềm tin vào bản lĩnh của HLV Lê Huỳnh Đức

Dẫu vậy, người hâm mộ CLB Công an TP.HCM vẫn có quyền hy vọng vào một kết quả thuận lợi. HLV Lê Huỳnh Đức là một trong những nhà cầm quân lão luyện nhất của bóng đá Việt Nam. Trận thắng CLB Hà Nội ở vòng 1 đã cho thấy khả năng đọc trận đấu và cách điều chỉnh nhân sự hợp lý của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam.

Tiến Linh đã ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải cho CLB Công an TP.HCM ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Trước một Thể Công Viettel có lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, chìa khóa có thể nằm ở khả năng khai thác điểm yếu, tận dụng cơ hội từ những tình huống cố định và phản công nhanh. Một trận hòa, hay thậm chí một chiến thắng nếu biết cách "ra đòn" đúng lúc, sẽ không phải là nhiệm vụ bất khả thi với CLB Công an TP.HCM.

Cuộc so tài tại Hàng Đẫy ở vòng 2 sẽ là thước đo chân thực hơn về thực lực của CLB Công an TP.HCM.