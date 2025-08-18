Sân Thống Nhất hồi sinh không khí lễ hội

Những ngày cuồng nhiệt nhất ở sân Thống Nhất có lẽ đã trôi quá xa. Lần gần nhất một đội bóng của TP.HCM thi đấu khởi sắc, thu hút nhiều người hâm mộ đến sân là ở mùa giải 2019. Khi đó, CLB TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong cạnh tranh chức vô địch cùng CLB Hà Nội và chung cuộc giành ngôi á quân. Nhưng tiếc là thành tích này không đủ trở thành "đòn bẩy" để đưa CLB TP.HCM tiến xa hơn và chinh phục đỉnh cao mới. Đến những mùa tiếp theo, đội bóng này dần thụt lùi, thường xuyên nằm trong nhóm đua trụ hạng.

Mùa 2019, lượng khán giả trung bình đến sân Thống Nhất trong các trận sân nhà của CLB TP.HCM là gần 7.000 người/trận. Đến mùa giải 2024-2025, con số này chỉ còn 4.300 người/trận. Ở nhiều trận đấu, CĐV đội khách còn áp đảo chủ nhà.

Bầu không khí lễ hội tại sân Thống Nhất trong ngày khai mạc V-League 2025 -2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, bức tranh sân Thống Nhất mùa này có thể không còn những gam màu ảm đạm. Với sự trở lại của đội bóng Công an TP.HCM, người hâm mộ tại TP.HCM có nhiều lý do để đến sân vào mỗi cuối tuần. CLB Công an TP.HCM là cái tên gắn với ký ức của nhiều thế hệ CĐV, từng là niềm tự hào của bóng đá TP.HCM và sở hữu nhiều gương mặt tài năng như Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến… Những trận đấu của đội trên sân Thống Nhất luôn thu hút cả chục ngàn khán giả, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, sôi động. Việc "biểu tượng" này quay lại với bóng đá chuyên nghiệp không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn là sự kết nối cảm xúc giữa những người yêu bóng đá thành phố.

Nhiều CĐV lớn tuổi đã gắn bó cùng CLB Công an TP.HCM từ những ngày đầu nay háo hức trở lại khán đài, cùng thế hệ trẻ tạo nên bầu không khí mới mẻ trên sân Thống Nhất. Các CĐV trẻ cũng có nhiều lý do để đến sân khi đội hình CLB Công an TP.HCM hiện tại sở hữu các ngôi sao của bóng đá VN như Patrik Lê Giang, Nguyễn Tiến Linh.

Chiến thắng 2-1 của CLB Công an TP.HCM ở trận ra quân V-League 2025-2026 trước đương kim á quân V-League CLB Hà Nội cũng mang lại tín hiệu tích cực. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức mới chỉ tập luyện cùng nhau 20 ngày nhưng đã thể hiện được lối chơi kỷ luật, khoa học và hiệu quả. Một khi duy trì được đà tiến bộ này, CLB Công an TP.HCM sẽ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch V-League, bên cạnh CLB Công an Hà Nội, Nam Định, Hà Nội hay Thể Công Viettel. Và sức hút của một đội bóng cạnh tranh ngôi vương lúc nào cũng cao hơn rất nhiều so với một đội bóng đua trụ hạng. Trận mở màn tại sân Thống Nhất đã thu hút 10.000 khán giả, lấp kín các khán đài và tạo nên bầu không khí rực lửa hiếm thấy nhiều năm qua.

Không chỉ vậy, sức hút của CLB Công an TP.HCM còn thể hiện qua việc sân Thống Nhất được chọn làm nơi diễn ra lễ khai mạc V-League 2025-2026, đem đến cho người hâm mộ không khí của một ngày hội bóng đá.