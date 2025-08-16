2 cha con bị khởi tố sau tai nạn chết người, công an cảnh báo điều này

Chiều 16.8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, vừa làm việc với các bị can gây tai nạn chết người trong những vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ"; đồng thời gặp gỡ các gia đình có con em là người chưa thành niên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Buổi làm việc diễn ra sau khi địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mà người gây tai nạn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ gặp gỡ các gia đình có con em chưa thành niên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ẢNH: CACC

3 vụ việc điển hình được đề cập. Đầu tháng 7.2025, ông Nguyễn Văn Mạnh (trú tại xã Sơn Đông, Phú Thọ) mua chiếc xe Honda Wave vào giao xe cho con trai là Nguyễn Minh Hiếu (chưa đủ 18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe).

Hiếu chở theo một người bạn, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và va chạm với phương tiện khác, khiến 2 người tử vong. Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; ông Mạnh bị khởi tố tội giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài vụ án trên, trong tháng 6 và tháng 8.2025, địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra 2 vụ tai nạn liên quan đến người chưa thành niên điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Không chỉ khởi tố người trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn, công an còn khởi tố với người giao xe cho người không đủ điều kiện.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cho hay, các vụ tai nạn giao thông đã nêu gây mất mát rất lớn cho gia đình các nạn nhân. Đây còn là bài học rất đau xót, mà ở đó trách nhiệm trước hết thuộc về người giao phương tiện, "biết rõ con chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn cho sử dụng".

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, phải nhìn thẳng vào sự thật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mục tiêu là răn đe, phòng ngừa, giáo dục, để không còn những câu chuyện tang thương như vậy.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với một bị can trong vụ tai nạn giao thông tại Phú Thọ ẢNH: CACC

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thêm, các vụ tai nạn đã đề cập có điểm chung là người giao xe biết rõ người điều khiển chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Thậm chí, nhiều bậc cha mẹ cho rằng hành vi giao xe cho con chưa đủ tuổi là vô hại, vì "chỉ đi quãng đường ngắn" hoặc "cho con tập lái để quen"… Song, thực tế cho thấy, trẻ chưa hoàn thiện kỹ năng xử lý tình huống lại hiếu thắng, dễ dẫn đến va chạm. Bởi vậy, việc làm này "chẳng khác nào đang thờ ơ với tính mạng của chính những đứa con của mình".

Và khi tai nạn xảy ra, trách nhiệm hình sự không chỉ được xem xét với người điều khiển phương tiện mà có những vụ việc chính cha mẹ cũng phải đối mặt hậu quả pháp lý.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các vụ án mà cơ quan này liệt kê là hồi chuông cảnh báo đối với phụ huynh trong việc quản lý con em.

"Tuyệt đối không giao phương tiện giao thông cho trẻ chưa đủ điều kiện, bởi không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn mà còn kéo theo hậu quả pháp lý nặng nề đối với cả cha mẹ nếu cố tình vi phạm", công an khuyến cáo.