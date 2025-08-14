TP.HCM: Lại xảy ra tai nạn chết người trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội

Chiều 14.8, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô giao hàng với xe máy làm một phụ nữ tử vong trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ).

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn trên đường Quang Trung, chiều 14.8 ẢNH: CTV

Khoảng 14 giờ cùng ngày, người phụ nữ chạy xe máy biển số TP.HCM trên đường Quang Trung, hướng đi đường Phạm Văn Đồng. Khi xe máy đến trước cổng Bệnh viện Gò Vấp thì xảy ra va chạm với xe chở hàng chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm người phụ nữ ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, tuyến đường Quang Trung dài khoảng 6 km, song thời gian qua thường xuyên xảy ra tai nạn gây hậu quả chết người.

Hôm 4.6, khu vực này xảy ra vụ tai nạn xe tải với xe máy làm 1 người tử vong. Trước đó, chiều 15.5, tuyến đường này xảy ra vụ 2 xe máy va chạm làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Ghi nhận khoảng 6 tháng qua, tuyến đường này xảy ra các vụ tai nạn làm ít nhất 5 người tử vong.

Đường Quang Trung rộng khoảng 20 mét với 4 làn xe, 2 chiều được chia nhau bởi dải phân cách. Khu vực này hẹp, song hằng ngày có rất đông phương tiện lưu thông nên thường xảy ra tai nạn giao thông.