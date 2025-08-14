Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Lại xảy ra tai nạn chết người trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
14/08/2025 17:49 GMT+7

Đường Quang Trung qua địa bàn quận Gò Vấp cũ (TP.HCM) chỉ dài khoảng 6 km, song liên tục xảy ra các vụ tai nạn gây hậu quả chết người.

Chiều 14.8, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô giao hàng với xe máy làm một phụ nữ tử vong trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ).

TP.HCM: Lại xảy ra tai nạn chết người trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn trên đường Quang Trung, chiều 14.8

ẢNH: CTV

Khoảng 14 giờ cùng ngày, người phụ nữ chạy xe máy biển số TP.HCM trên đường Quang Trung, hướng đi đường Phạm Văn Đồng. Khi xe máy đến trước cổng Bệnh viện Gò Vấp thì xảy ra va chạm với xe chở hàng chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm người phụ nữ ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, tuyến đường Quang Trung dài khoảng 6 km, song thời gian qua thường xuyên xảy ra tai nạn gây hậu quả chết người.

Hôm 4.6, khu vực này xảy ra vụ tai nạn xe tải với xe máy làm 1 người tử vong. Trước đó, chiều 15.5, tuyến đường này xảy ra vụ 2 xe máy va chạm làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Ghi nhận khoảng 6 tháng qua, tuyến đường này xảy ra các vụ tai nạn làm ít nhất 5 người tử vong.

Đường Quang Trung rộng khoảng 20 mét với 4 làn xe, 2 chiều được chia nhau bởi dải phân cách. Khu vực này hẹp, song hằng ngày có rất đông phương tiện lưu thông nên thường xảy ra tai nạn giao thông.

Tin liên quan

TP.HCM: 'Cua rơ' tử vong sau tai nạn xe tải lúc rạng sáng

TP.HCM: 'Cua rơ' tử vong sau tai nạn xe tải lúc rạng sáng

Rạng sáng 14.8, vụ tai nạn giữa xe tải với xe đạp ở trung tâm TP.HCM làm một 'cua rơ' tử vong tại chỗ.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn tử vong TP.HCM đường quang trung phường Thông Tây Hội vụ tai nạn va chạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận