TP.HCM: 'Cua rơ' tử vong sau tai nạn xe tải lúc rạng sáng

Sáng 14.8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Xóm Chiếu và Đội CSGT Bến Thành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải làm một người tử vong trên đường Nguyễn Tất Thành.

'Cua rơ' tử vong sau tai nạn xe tải lúc rạng sáng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Nạn nhân là một người đàn ông lớn tuổi, tham gia môn thể thao xe đạp, hay còn gọi là "cua rơ".

Theo cơ quan chức năng, khoảng 4 giờ rạng sáng cùng ngày, một nam tài xế điều khiển xe tải chạy trên đường Nguyễn Tất Thành, rẽ vào đường Hoàng Diệu, đoạn thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu (phường 13, quận 4 cũ). Tại đây, xe tải va chạm với xe đạp do nam "cua rơ" cầm lái chạy cùng chiều.

Hậu quả của vụ tai nạn làm "cua rơ" tử vong tại chỗ, bên cạnh là chiếc xe đạp hư hỏng nặng. Nam tài xế xe tải cũng dừng lại ngay sau vụ tai nạn xảy ra. Thời điểm xảy ra vụ việc, đường vắng phương tiện qua lại.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi lời khai tài xế xe tải để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phường Xóm Chiếu hiện nay được nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 13, phường 16, phường 18 và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 15, quận 4 cũ.