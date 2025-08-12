Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Phát hiện một sinh viên tử vong trong phòng trọ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
12/08/2025 21:16 GMT+7

Cơ quan chức năng phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) phối hợp Công an TP.HCM làm rõ vụ một sinh viên năm cuối tử vong trong phòng trọ.

Tối nay 12.8, cơ quan chức năng phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một sinh viên tử vong trong phòng trọ.

TP.HCM: Phát hiện nam sinh năm cuối tử vong trong phòng trọ - Ảnh 1.

Con hẻm ở phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) - nơi nam sinh viên ở trọ

ẢNH: C.H

Trao đổi với PV Thanh Niên, cơ quan chức năng phường này xác nhận, chiều tối cùng ngày, người dân phát hiện một nam sinh viên tử vong bên trong một khu nhà trọ ở hẻm 162 Nguyễn Văn Lượng.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.B.H (22 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Trước khi phát hiện vụ việc, nam sinh này được cho là đã không rời khỏi phòng trọ trong khoảng 2 ngày.

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, chủ nhà trọ trong hẻm 162 Nguyễn Văn Lượng gọi mãi không thấy anh H. trả lời. Khi phá cửa xông vào kiểm tra thì phát hiện nam sinh viên đã tử vong.

Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng. Tại đây, bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận nền nhà có thức ăn, nhiều vết ói.

Lực lượng công an đang phong tỏa khu nhà trọ, làm rõ nguyên nhân vụ nam sinh viên tử vong.

