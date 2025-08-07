Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Va chạm xe tải trên đường đi làm, nữ công nhân tử vong thương tâm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/08/2025 08:59 GMT+7

Trên đường đi làm, nữ công nhân gặp tai nạn giao thông tại ngã tư ở TP.HCM, hậu quả tử vong tại chỗ.

Ngày 7.8, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn - D1 (phường Tân Đông Hiệp, Bình Dương cũ) làm một người tử vong.

TP.HCM: Va chạm xe tải trên đường đi làm, nữ công nhân tử vong thương tâm- Ảnh 1.

Va chạm xe tải trên đường đi làm, nữ công nhân tử vong thương tâm

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Danh tính nạn nhân được xác định là bà P.T.T (51 tuổi, nhà ở thành phố Dĩ An cũ), là công nhân của một công ty giấy trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, xe tải biển số tỉnh Nghệ An chạy trên đường D1 hướng đi đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi đến ngã tư, xe tải rẽ từ đường D1 vào đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp) thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà T. điều khiển.

Cú va chạm làm bà T. ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân và chiếc xe đạp điện nằm bên hông phải xe tải.

Được biết, nạn nhân là công nhân tại một công ty giấy trên địa bàn, sáng nay đi làm thì gặp nạn thương tâm.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi thông tin nhân chứng để làm rõ vụ tai nạn.

