ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố 90 thí sinh không thuộc diện xét tuyển

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thông báo danh sách 90 thí sinh tự do không thuộc diện xét tuyển ảnh: hcmute

Chiều 12.8, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có thông báo danh sách thí sinh tự do không thuộc diện xét tuyển.

Theo thông báo này, đề án tuyển sinh năm 2025 của trường quy định đối tượng tuyển sinh gồm các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025. Với các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước, trường chỉ xét tuyển khi thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo tổ hợp xét tuyển hoặc điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025.

Do đó, trường công bố danh sách 90 thí sinh tự do không thuộc diện xét tuyển theo quy định của trường sau khi đã rà soát trên hệ thống. Danh sách các thí sinh tự do không thuộc diện xét tuyển xem TẠI ĐÂY.

Trước đó, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng công bố danh sách hơn 100 thí sinh không được sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm xét tuyển.

Lý do được Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nêu ra là minh chứng về chứng chỉ ngoại ngữ không hợp lệ. Ví dụ, thí sinh khai báo chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0 nhưng minh chứng cập nhật lên hệ thống 4.0; có thí sinh khai báo thông tin chứng chỉ tiếng Anh nhưng nộp minh chứng tiếng Nhật hoặc minh chứng thi đánh giá năng lực…