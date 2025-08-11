Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Nhiều thí sinh có minh chứng IELTS không hợp lệ

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố danh sách hơn 100 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ không được đưa vào quy đổi xét tuyển. ảnh: HCMUTE

Trong đó, đa số là chứng chỉ tiếng Anh IELTS. Lý do thí sinh không được sử dụng để quy đổi điểm xét tuyển là minh chứng không hợp lệ.

Danh sách cụ thể như sau:

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chấp nhận quy đổi các chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT; TOEFL iTP, VSTEP thành điểm môn ngoại ngữ trong xét tuyển đầu vào. Trong đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ mức 4.5-7.0 được quy đổi thành 7,5-10 điểm môn tiếng Anh. Tương tự, chứng chỉ TOEFL iBT từ 35-39 đến 94 trở đi được quy đổi thành 7,5 đến 10 điểm. Chứng chỉ TOEFL iTP từ 466-482 đến 500 trở lên được quy đổi 7,5 đến 8,5 điểm. Chứng chỉ B1 trong kỳ thi VSTEP được quy đổi 7,5 điểm; B2 được quy đổi 9 điểm.

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tuyển sinh theo 5 phương thức: xét tuyển thẳng theo quy định Bộ GD-ĐT; ưu tiên xét tuyển theo đề án tuyển sinh của trường; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; xét kết quả học tập THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM.



