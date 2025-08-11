Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Nhiều thí sinh có minh chứng IELTS không hợp lệ

Hà Ánh
Hà Ánh
11/08/2025 17:49 GMT+7

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố danh sách hơn 100 thí sinh không được sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm xét tuyển vì minh chứng không hợp lệ.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Nhiều thí sinh có minh chứng IELTS không hợp lệ - Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố danh sách hơn 100 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ không được đưa vào quy đổi xét tuyển.

ảnh: HCMUTE

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố danh sách hơn 100 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ không được đưa vào quy đổi xét tuyển.

Trong đó, đa số là chứng chỉ tiếng Anh IELTS. Lý do thí sinh không được sử dụng để quy đổi điểm xét tuyển là minh chứng không hợp lệ.

Danh sách cụ thể như sau:

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Nhiều thí sinh có minh chứng IELTS không hợp lệ - Ảnh 2.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Nhiều thí sinh có minh chứng IELTS không hợp lệ - Ảnh 3.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Nhiều thí sinh có minh chứng IELTS không hợp lệ - Ảnh 4.

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chấp nhận quy đổi các chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT; TOEFL iTP, VSTEP thành điểm môn ngoại ngữ trong xét tuyển đầu vào. Trong đó, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ mức 4.5-7.0 được quy đổi thành 7,5-10 điểm môn tiếng Anh. Tương tự, chứng chỉ TOEFL iBT từ 35-39 đến 94 trở đi được quy đổi thành 7,5 đến 10 điểm. Chứng chỉ TOEFL iTP từ 466-482 đến 500 trở lên được quy đổi 7,5 đến 8,5 điểm. Chứng chỉ B1 trong kỳ thi VSTEP được quy đổi 7,5 điểm; B2 được quy đổi 9 điểm.

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tuyển sinh theo 5 phương thức: xét tuyển thẳng theo quy định Bộ GD-ĐT; ưu tiên xét tuyển theo đề án tuyển sinh của trường; xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; xét kết quả học tập THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM.


Tin liên quan

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố ngưỡng điểm xét tuyển năm 2025

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố ngưỡng điểm xét tuyển năm 2025

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa ban hành thông báo bổ sung và điều chỉnh thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2025, trong đó có thông tin ngưỡng điểm đầu vào (điểm sàn xét tuyển) các ngành.

Khám phá thêm chủ đề

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM quy đổi điểm IELTS Minh chứng điểm chuẩn ĐH 2025 chứng chỉ ngoại ngữ Ielts
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận