Thời sự Pháp luật

Tấn công CSGT sau khi gây tai nạn: Vừa mãn án tù tội giết người

Hải Phong
Hải Phong
15/08/2025 14:59 GMT+7

Nghi phạm tấn công CSGT sau tai nạn ở P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai) bị bắt khẩn cấp. Bất ngờ, người này vừa mãn án tù tội giết người.

Ngày 15.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ khẩn cấp Ngô Văn Đức (32 tuổi, ở P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai) để điều tra hành vi tấn công CSGT, chống người thi hành công vụ.

Theo nhận định của cơ quan công an, hành vi tấn công CSGT khi đang thi hành công vụ không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. 

Cũng theo cơ quan công an, Ngô Văn Đức vừa chấp hành xong án phạt tù về tội giết người.

Kẻ tấn công CSGT sau khi gây tai nạn: Vừa chấp hành xong án phạt tù - Ảnh 1.

Công an đang làm việc với Ngô Văn Đức, nghi phạm tấn công CSGT

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ 40 ngày 14.8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (P.Quy Nhơn Nam) nhận tin báo có vụ va chạm giao thông trên QL1D. Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy BS 77L2 - 403.03 của chị H.T.H.N (25 tuổi, ở P.Quy Nhơn Bắc) bị ngã giữa đường.

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra, phân công hai chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình đi xác minh. Khoảng 5 phút sau, người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên là Ngô Văn Đức đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - QL1D, cách hiện trường khoảng 200 m.

Kẻ tấn công CSGT sau khi gây tai nạn: Vừa chấp hành xong án phạt tù - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc

ẢNH: C.T.V

Tấn công CSGT sau khi gây tai nạn, một người đàn ông ở Gia Lai bị bắt

Trung tá Đông điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu Đức quay lại làm việc. Bất ngờ, Đức dùng tay tấn công CSGT, rồi dùng chân đạp ngã xe mô tô.

Ngay lập tức, đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và thiếu tá Trần Văn Thi (tổ tuần tra CSGT khu vực 1) cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ gần đó hỗ trợ, khống chế Đức, đưa về trụ sở Công an P.Quy Nhơn Nam để làm rõ hành vi.

Sau khi gây tai nạn giao thông và bỏ trốn, một người đàn ông ở Gia Lai đã tấn công CSGT khi bị yêu cầu quay lại hiện trường. Người này nhanh chóng bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

