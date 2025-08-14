Tấn công CSGT sau khi gây tai nạn, một người đàn ông ở Gia Lai bị bắt

Trưa 14.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ một người đàn ông tấn công CSGT sau khi gây tai nạn ở P.Quy Nhơn Nam (Gia Lai) rồi rời khỏi hiện trường.

Người tấn công lực lượng CSGT bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (P.Quy Nhơn Nam) nhận tin báo có vụ va chạm giao thông trên QL1D. Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy BS 77L2 - 403.03 của chị H.T.H.N (25 tuổi, ở P.Quy Nhơn Bắc) bị ngã giữa đường.

Nhân chứng cho biết, một người đàn ông điều khiển xe máy liên quan vụ tai nạn đã nhanh chóng đưa phương tiện rời khỏi hiện trường.

Xe máy của chị H.T.H.N ngã ra đường sau khi va chạm giao thông ẢNH: C.T.V

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra, phân công hai chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình đi xác minh. Khoảng 5 phút sau, người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - QL1D, cách hiện trường khoảng 200 m.

Trung tá Đông điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu người này quay lại làm việc. Bất ngờ, người đàn ông dùng tay tấn công CSGT, rồi dùng chân đạp ngã xe mô tô.

Ngay lập tức, đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và thiếu tá Trần Văn Thi (tổ tuần tra CSGT khu vực 1) cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ gần đó hỗ trợ, khống chế người đàn ông, đưa về trụ sở Công an P.Quy Nhơn Nam.

Xe đặc chủng của CSGT bị người đàn ông đạp ngã ra đường ẢNH: C.T.V

Người liên quan vụ tai nạn và tấn công CSGT được xác định là Ngô Văn Đức (32 tuổi, ở P.Quy Nhơn Nam). Đức khai, sau khi xảy ra va chạm đã giấu xe máy BS 77FB - 3205 trong nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi. Lực lượng chức năng sau đó thu giữ chiếc xe liên quan để phục vụ điều tra.

Vụ người đàn ông gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, sau đó tấn công CSGT đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai làm rõ.