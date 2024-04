Cà Mau: Say xỉn chống người thi hành công vụ

Ngày 3.4, thượng tá Trần Việt Cường, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, kiêm phụ trách Tổ 21 (Tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn trật tự - trật tự an toàn giao thông) Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã có báo cáo vụ việc người đàn ông say xỉn chống người thi hành công vụ gửi đến Giám đốc Công an tỉnh.

Theo đó, khoảng 22 giờ 10 ngày 1.4, Tổ 21 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Khi đến ngã tư Phan Ngọc Hiển hướng về đường Hùng Vương (P.5, TP.Cà Mau), phát hiện một người điều khiển xe máy BS 69F6-206.XX lưu thông trên đường, có biểu hiện say xỉn, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, người này không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy. Khi lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận được và mời làm việc thì người này không hợp tác, bỏ đi đến căn nhà gần đó mở cửa.

Thấy vậy, một cán bộ trong tổ công tác ngăn lại, liền bị người này dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu. Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ khống chế và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, kết quả nồng độ cồn ở mức 0,682 mg/l khí thở. Người này khai tên L.P.N (46 tuổi, ngụ P.5, TP.Cà Mau).

Tổ 21 đã giao cho Phòng CSGT lập biên bản xử lý lỗi vi phạm điều khiển xe trên đường khi trong cơ thể có nồng độ cồn đối với ông L.P.N. Riêng hành vi chống người thi hành công vụ cũng được giao cho Công an TP.Cà Mau xử lý theo quy định.