Nhiều hành khách trên chuyến tàu hỏa SE2 (khởi hành từ TP.HCM ngày 5.3.2024) đã có một buổi trưa không mấy êm ả vì tiếng la lối của người đàn ông này.

Hành khách say xỉn, la lối trên tàu hỏa: ‘Chúng mày biết tao là ai chưa?’

Không những gây rối trên tàu, khi đã bị buộc xuống tàu ở ga Đà Nẵng (tại thành phố Đà Nẵng), làm việc tại trụ sở công an, người này vẫn tiếp tục lớn tiếng trong tình trạng say xỉn.

Trưa 6.3.2024, thông tin từ Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ra quyết định xử phạt một hành khách say xỉn, gây rối, đập phá cửa kính trên tàu hỏa SE2.

Hành khách này là một người đàn ông 55 tuổi (ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “gây mất an ninh trật tự”.

Theo lời kể một nam hành khách (ở quận Bình Tân, TP.HCM), trưa 5.3, khi anh đang ở toa 6 (tàu hỏa SE2 khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội) thì vị khách ở giường 16 say rượu, gây rối.

Hành khách say xỉn này còn đập phá, làm vỡ cửa kính toa tàu. Tuy trưởng tàu, tiếp viên, nhân viên bảo vệ Chi nhánh Đoàn tiếp viên Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã nhắc nhở ông này giữ trật tự nhưng ông không chấp hành.

Ngay cả khi được người nhà đi cùng can ngăn nhưng ông này vẫn không dừng lại.

Lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu đã điện báo Công an phường Tân Chính và ga Đà Nẵng.

Khi tàu dừng tại ga Đà Nẵng, lực lượng phối hợp đã hỗ trợ áp tải hành khách này ra khỏi tàu, đưa về trụ sở Công an phường Tân Chính gần đó.

Tại trụ sở công an, ông này vẫn tiếp tục la lối.

Đến tối cùng ngày, nam hành khách mới tỉnh táo trở lại và làm việc với cơ quan công an. Ông này thừa nhận đã mất kiểm soát hành vi do say xỉn.

Số tiền mà ông này bị phạt hành chính 500.000 đồng, theo Nghị định 144 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.