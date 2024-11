Xu hướng tìm kiếm những giờ qua hướng chủ yếu vào dòng thời sự đầy biến động trong nước và quốc tế. Từ câu chuyện gây ấn tượng ở sân bóng Futsal đến những sự kiện quốc tế nóng bỏng, với hành động leo thang đáng lo ngại từ xung đột Nga - Ukraine hay màn kết hợp triệu view của Ronaldo và MrBeast.

Đón xem Xu Hướng 24: Kỳ tích futsal nữ Việt Nam | TP.HCM oi bức, chỉ số UV cao nguy hại

Bản lĩnh, tài năng và sự quyết tâm đã đưa đội tuyển nữ Futsal Việt Nam đạt chức vô địch futsal Đông Nam Á, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực to lớn cho bóng đá nữ Việt Nam vươn xa.

Nắng nóng oi bức, chỉ số tia UV cao đang khiến thời tiết hôm nay ở Nam bộ vô cùng khó chịu. Quần áo dài, mũ rộng vành, kính râm, kem chống nắng… chắc hẳn là những thứ không thể thiếu cho những ai ra ngoài đường vào thời điểm này.

Trong khi DJ nổi tiếng Thái Hoàng đăng tải lên trang cá nhân trên Facebook thông báo sẽ chơi nhạc tại vũ trường New MDM thì cùng lúc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã "đột kích" vũ trường này và đưa một số người đi để phục vụ công tác nghiệp vụ. Do đó, hình ảnh bất ngờ của DJ Thái Hoàng tại đồn công an được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Thông tin Ukraine tố Nga sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa (tức ICBM) lần đầu khiến cả thế giới nín thở theo dõi. Nếu thông tin này được xác thực, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thực chiến trong lịch sử thế giới, làm gia tăng đáng kể lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và chiến tranh hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên tiếng chính thức về cáo buộc này.

4 triệu lượt xem trong 3 giờ: Ronaldo và MrBeast thực sự đã gây sốt ấn tượng toàn cầu như lời hứa của siêu sao người Bồ Đào Nha. Sự kết hợp này đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có, thu hút hàng triệu người theo dõi. Điều này cũng cho thấy dù không còn thi đấu ở các giải đấu hàng đầu, Cristiano Ronaldo vẫn chứng tỏ sức hút không có đối thủ của mình.