Nhìn từ xa, vụ cháy tại một khu lán ở xã Khánh Hòa, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội làm sáng rực một góc trời vào đêm 5.3.2024.

Đáng chú ý, theo thông tin từ cơ quan chức năng, đây là một cơ sở sang chiết gas trái phép, chuyên hoạt động vào ban đêm trên địa bàn này.

Điều tra vụ cháy xưởng sang chiết gas trái phép ở Hà Nội

Vụ cháy khiến 3 người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Sáng 6.3.2024, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 5.3, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại khu lán tạm ở thôn Đỗ Hà (tại xã Khánh Hà), đã điều động lực lượng chữa cháy của công an thành phố và Công an huyện Thường Tín đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Khoảng 21 giờ 10 phút, lực lượng cứu nạn đã đưa được 3 người bị thương ra ngoài và chuyển đến bệnh viện điều trị. Khoảng 40 phút sau đó thì lực lượng đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho biết vụ cháy xảy ra tại xưởng sang chiết gas trái phép của một người đàn ông mà chính ông này là nạn nhân bị bỏng nặng nhất trong số 3 nạn nhân. Cả 3 người sau đó được cấp cứu tại Bệnh viện bỏng Quốc gia (tại Hà Nội).

Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho hay vụ cháy khiến lán tạm sập và biến dạng, mái bị hất tung khắp xung quanh. Lửa cũng thiêu rụi 2 xe ô tô, trong đó 1 xe chở bồn chứa gas. Tại hiện trường có khoảng 100 bình gas loại 12 kg và khoảng 20 bình gas loại 42 kg.

Đáng chú ý, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho biết cơ sở này sang chiết gas trái phép, chuyên hoạt động vào ban đêm để qua mặt lực lượng chức năng. Vụ cháy xuất phát từ chiếc xe chở gas đến, sau đó bùng ra cả khu vực. Công an đang làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của ai đến đâu sẽ xử lý đến đó.