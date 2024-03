'Siêu trộm' liên tỉnh sa lưới tại Đà Nẵng

Sáng 6.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng và công an các địa phương, tỉnh thành để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp do "siêu trộm" Hoàng Văn Chu gây ra.

Trước đó, ngày 4.3, Công an Q.Sơn Trà nhận được tin báo từ gia đình anh T.K.T (34 tuổi, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) về việc nhà anh bị đột nhập, mất trộm 1 laptop, 300 USD và 7 triệu đồng.

Chỉ vài ngày đến TP.Đà Nẵng, Chu đã gây ra 4 vụ đột nhập nhà dân, lấy trộm nhiều tài sản NGUYỄN TÚ

Cùng thời gian, một số địa phương khác tại TP.Đà Nẵng cũng xuất hiện tình trạng trộm cắp tại nhà dân với thủ đoạn đột nhập tinh vi. Khám nghiệm hiện trường cho thấy nghi phạm chuyên nghiệp, như có khả năng leo trèo, vượt qua các bức tường cao của nhà dân, né vị trí có camera an ninh.

Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng phối hợp đã bắt được Hoàng Văn Chu (48 tuổi, ngụ xã Vũ Phúc, TP.Thái Bình).

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định, tại TP.Đà Nẵng, chỉ trong vài ngày đầu tháng 3, Chu đã gây ra 4 vụ trộm cắp tại Q.Ngũ Hành Sơn và Q.Sơn Trà.

Chu khai nhận có nhiều tiền án, tiền sự trộm cắp, trước khi đến TP.Đà Nẵng đã trộm cắp ở nhiều tỉnh, thành khác. Ở mỗi địa phương, Chu chỉ gây án trong thời gian ngắn rồi rời đi để tránh bị truy xét. Tài sản trộm cắp chủ yếu là tiền mặt, trang sức, thiết bị di động nhỏ gọn để dễ cất giấu và tiêu thụ.

Hiện Công an Q.Sơn Trà tiếp tục mở rộng điều tra các vụ trộm cắp khác do 'siêu trộm' Hoàng Văn Chu gây ra.