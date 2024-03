Bắt 'bóng ma nhà trọ' với 4 tiền án trộm cắp, cướp giật

Sáng 4.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nghi phạm trộm cắp tài sản ở khu vực biển Đà Nẵng là Cao Văn Được (36 tuổi, ngụ tổ 60, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà).



Trước đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 29.2, Công an P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) nhận thông tin trình báo từ các công nhân xây dựng công trình trên đường Lê Văn Thứ (P.Phước Mỹ) về việc bị trộm cắp tài sản.

Theo trình báo, các công nhân ngủ ở nhà trọ gần đó, sáng 29.2 thức dậy thì phát hiện bị trộm cắp 1 điện thoại iPhone 12 Pro màu xanh, 1 điện thoại Samsung A10 màu đen.

Cao Văn Được lãnh mức án 5 năm tù hồi năm 2019 NGUYỄN TÚ

Công an P.Phước Mỹ trích xuất camera, rà soát các nghi phạm, nhận thấy nổi lên Cao Văn Được (người vừa mới ra tù tháng 11.2023 hiện cư trú tại địa phương, không nghề nghiệp cụ thể) có nhân dạng trùng khớp với các hình ảnh trên camera.

Cơ quan công an triệu tập Cao Văn Được để đấu tranh, qua đó Được khai nhận hành vi trộm cắp. Lực lượng công an thu hồi được tang vật gồm 2 chiếc điện thoại, đồng thời bàn giao nghi phạm cho Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.Sơn Trà thụ lý.

Theo Công an Q.Sơn Trà, nghi phạm Được đã có 4 tiền án, trong đó 3 tiền án trộm cắp tài sản, 1 tiền án cướp giật tài sản, mới vừa ra tù hồi tháng 11.2023.

Cao Văn Được và tang vật thu hồi được NGUYỄN TÚ

Đáng chú ý, thủ đoạn đột nhập của Được rất táo tợn nhưng tinh vi và gần như không có dấu vết.



Đơn cử như vụ đột nhập nhà trọ của các công nhân hôm 29.2. Theo lời khai của Được, nhóm công nhân khá đông, khi ngủ để điện thoại ngay trên đầu giường nhưng Được vẫn vào tận giường trộm cắp mà mọi người không bị đánh thức.

Do đó, ban đầu các công nhân nghi kỵ nhau, cho rằng trong nội bộ có người trộm cắp.

Tương tự, trong các lần phạm tội trước đây, Được đều táo tợn vào tận phòng ngủ, trộm cắp tài sản để bên cạnh người nằm ngủ mà khổ chủ không ai hay biết, nên có biệt danh là "bóng ma nhà trọ". Sau mỗi lần ra tù, Được đều chưa được xóa án tích đã tái phạm.

Lần gây án mới nhất là năm 2018 với 3 vụ trộm cắp trên địa bàn Q.Sơn Trà, lấy được 1 máy tính xách tay hiệu HP 450, 1 điện thoại di động hiệu iPhone 6S, 1 điện thoại di động hiệu HuaWei Nova 2i. Tổng giá trị tài sản hơn 10 triệu đồng.

Năm 2019, TAND Q.Sơn Trà tuyên phạt Cao Văn Được 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản.