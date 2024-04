Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng

Ngày 2.4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với UBND H.U Minh, Công an tỉnh và cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng, xác định đối tượng vi phạm; nếu có vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đám cháy rừng xảy ra ngày 22.3, làm ảnh hưởng 1,4 ha rừng tràm của 3 hộ dân CTV

Trước đó, vào 2 ngày 22 và 24.3, trên địa bàn H.U Minh (Cà Mau) xảy ra 2 vụ cháy rừng. Vụ thứ nhất, xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 22.3, lửa bùng phát tại khu vực ấp 16, xã Khánh An, H.U Minh, đến 17 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm thiệt hại 1,4 ha rừng tràm 5 năm tuổi của 3 hộ dân. Theo UBND xã Khánh An, nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do người dân lén lút vào rừng bắt ong, bất cẩn để xảy ra cháy.

Vụ cháy thứ 2 xảy ra khoảng 16 giờ ngày 24.3, tại Trại giống cây nông - lâm nghiệp (khu 2) thuộc Trung tâm giống nông nghiệp Cà Mau; đến 24 giờ cùng ngày lực lượng chữa cháy khống chế được đám cháy. Diện tích thiệt hại được xác định là 0,63 ha (chủ yếu cháy năn, sậy, thực bì, chưa ảnh hưởng đến rừng).

Trước tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài, Vườn quốc gia U Minh Hạ chủ động đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cường thêm 1 tổ máy bơm vào hỗ trợ ứng trực tại rừng trước nguy cơ cháy rừng đang ngày một tăng cao.

Đây là tổ máy thứ 3, được Chi cục Kiểm lâm hỗ trợ cho Vườn quốc gia U Minh Hạ. Mỗi tổ máy đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng cùng 4 cán bộ kiểm lâm vào ứng trực ở vị trí có nguy cơ cháy cao tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.



Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 45.600 ha rừng tràm và rừng trên các cụm đảo có nguy cơ xảy ra cháy vào mùa khô. Trong đó, có khoảng 25.000 ha đã đạt cảnh báo cháy từ cấp 5 (cấp nguy hiểm) trở lên. Riêng Vườn quốc gia U Minh Hạ, có trên 5.000 ha rừng dự báo ở cấp cháy nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.