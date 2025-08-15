Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an tỉnh Gia Lai phá hàng trăm vụ án lớn, lập nhiều chiến công xuất sắc

Hải Phong
Hải Phong
15/08/2025 12:37 GMT+7

Phát huy vai trò chủ công, nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai đã lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, phá hàng trăm vụ án lớn.

Sáng 15.8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự kiện này không chỉ tôn vinh những đóng góp của Công an tỉnh Gia Lai mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng công an trong việc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an tỉnh Gia Lai khám phá hàng trăm vụ án lớn, gây tiếng vang - Ảnh 2.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu tại buổi gặp mặt

ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại buổi lễ gặp mặt, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhấn mạnh, suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Gia Lai nói riêng luôn giữ vững bản lĩnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không quản ngại hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

Theo ông Dũng, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã lập nhiều chiến công xuất sắc, phá hàng trăm vụ án lớn, gây tiếng vang như: Chuyên án ĐNB8 triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước đến nay với số tiền trên 3.000 tỉ đồng; chuyên án VA1219B phá đường dây cá độ quốc tế hơn 1.600 tỉ đồng; chuyên án NTP1 triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; chuyên án 1119HC bắt nhóm mua bán, vận chuyển hàng cấm; chuyên án MT520 đấu tranh tội phạm ma túy…

Với những đóng góp to lớn, Công an tỉnh Gia Lai đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 1 Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm huân, huy chương; 21 tập thể và 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai khám phá hàng trăm vụ án lớn, gây tiếng vang - Ảnh 3.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phát biểu tại lễ gặp mặt

ẢNH: HẢI PHONG

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết lễ kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống hào hùng, tri ân sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai.

"Trước vận hội mới, toàn lực lượng Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống 80 năm của Công an nhân dân, chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh trật tự; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; gắn bó mật thiết với nhân dân, xứng đáng là 'lá chắn thép', 'thanh bảo kiếm' bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân", thiếu tướng Lê Quang Nhân khẳng định.

Công an tỉnh Gia Lai khám phá hàng trăm vụ án lớn, gây tiếng vang - Ảnh 4.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc

ẢNH: HẢI PHONG

Cũng tại buổi gặp mặt, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Mãn nhãn với màn biểu diễn võ thuật trong lễ ra quân của Công an tỉnh Gia Lai

Mãn nhãn với màn biểu diễn võ thuật trong lễ ra quân của Công an tỉnh Gia Lai

Tại lễ ra quân, Công an tỉnh Gia Lai đã có màn biểu diễn võ thuật thật đặc sắc, với các thế võ, đòn đánh sắc sảo, tấn công nhanh, mạnh, liên hoàn, tạo thế uy lực trong từng kỹ thuật.

Xem thêm bình luận