Ông Rah Lan Chung giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai

Ngày 12.8, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 1.7 trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các cơ quan Đảng của hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ. Sau hơn một tháng, Đảng bộ đã kiện toàn tổ chức, sắp xếp từ 21 xuống còn 12 tổ chức cơ sở đảng với 1.753 đảng viên; đồng thời thành lập đầy đủ các cơ quan tham mưu, giúp việc và phân công lãnh đạo cho các tổ chức trực thuộc bảo đảm đồng bộ, đúng quy định.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I ẢNH: TRANG ANH

Với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò, trách nhiệm nêu gương; xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong sạch, vững mạnh”, đại hội đặt mục tiêu triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đồng thời tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị, nâng cao năng lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh gồm 17 ủy viên; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 ủy viên. Ông Rah Lan Chung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Rah Lan Chung nhấn mạnh Ban Chấp hành sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Rơ Lan Chung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai ẢNH: TRANG ANH

Ông Rah Lan Chung (54 tuổi, dân tộc Jrai, quê quán xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai - trước đây thuộc H.Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tốt nghiệp đại học tại Trường ĐH An ninh, chuyên ngành điều tra tội phạm, thạc sĩ chính trị học. Trình độ lý luận chính trị cử nhân; quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp.

Ông Rah Lan Chung từng đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó trưởng Công an huyện, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Huyện ủy Chư Păh. Tiếp đó, ông kinh qua các chức danh: Phó trưởng ban, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.