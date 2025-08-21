Công an TP.HCM công bố đường dây nóng xử lý 'bắt cóc online'

Ngày 21.8, Công an TP.HCM có văn bản gửi đến báo chí, cho biết đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn "bắt cóc online".

Đường dây nóng xử lý "bắt cóc online"

Người dân khi gặp tình huống nghi ngờ có thể gọi trực tiếp đến cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ số trực ban Công an TP.HCM 02839201605, 0693197248; trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) 0693187200 để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM (PC02), "bắt cóc online" là thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào giới trẻ - nhóm đối tượng dễ hoang mang, lo sợ và dễ bị thao túng tâm lý.

Thời gian qua, lực lượng Công an TP.HCM đã phát hiện, điều tra và giải cứu nhiều trường hợp liên quan đến loại tội phạm này.

"Bắt cóc online" là dạng lừa đảo công nghệ cao, nhắm vào giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên ẢNH: YẾN THI

Tại buổi chia sẻ tại phiên họp kinh tế - xã hội định kỳ tháng 7.2025 của UBND diễn ra trước đó, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết tội phạm "bắt cóc online" có dấu hiệu nở rộ thời gian gần đây, và lực lượng Công an TP.HCM đã giải cứu 28 bị hại.

Đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng công an giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt bán sang Campuchia.

"Với tình hình này cần phải tuyên truyền, phòng ngừa để nhận diện tội phạm", trung tướng Mai Hoàng cho biết.

Trước tình trạng tội phạm "bắt cóc online" gia tăng, lực lượng chức năng đã phát đi cảnh báo về các chiêu thức giả danh để lừa đảo, thủ đoạn giam giữ nhằm tống tiền, đồng thời hướng dẫn người dân cách nhận diện, phòng ngừa và xử lý khi gặp tình huống nghi ngờ.

Những chiêu thức "bắt cóc online" thường gặp gồm: giả danh công an, thông báo trúng học bổng, giả mạo shipper, gọi video call; hay dọa nạn nhân liên quan đến các vụ án rửa tiền, ma túy...