Lật tẩy chiêu trò thủ đoạn 'bắt cóc online'

Theo PC02, "bắt cóc online" là dạng lừa đảo công nghệ cao, nhắm vào giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên - lứa tuổi dễ tổn thương, lo lắng, sợ hãi và dễ bị thao túng tâm lý.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 người bị "bắt cóc online", trong đó có nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt sang Campuchia.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng cảnh sát hình sự đã giải cứu thành công một thanh niên 18 tuổi (ở phường Trấn Biên, Đồng Nai) bị 'bắt cóc online', đòi tiền chuộc 300 triệu đồng.

Trước thực trạng tội phạm 'bắt cóc online' có dấu hiệu nở rộ, lực lượng chức năng đã đưa ra cảnh báo về chiêu thức giả danh lừa đảo; thủ đoạn giam giữ, tống tiền của tội phạm "bắt cóc online" và hướng dẫn cách phòng ngừa, xử lý.