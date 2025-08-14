Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lật tẩy chiêu trò thủ đoạn 'bắt cóc online'

Đặng Sinh - Ngọc Lê
14/08/2025 02:08 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM) cho biết thời gian gần đây liên tiếp phát hiện, điều tra, giải cứu nhiều vụ liên quan đến thủ đoạn 'bắt cóc online' để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Theo PC02, "bắt cóc online" là dạng lừa đảo công nghệ cao, nhắm vào giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên - lứa tuổi dễ tổn thương, lo lắng, sợ hãi và dễ bị thao túng tâm lý.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 người bị "bắt cóc online", trong đó có nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt sang Campuchia.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng cảnh sát hình sự đã giải cứu thành công một thanh niên 18 tuổi (ở phường Trấn Biên, Đồng Nai) bị 'bắt cóc online', đòi tiền chuộc 300 triệu đồng.

Trước thực trạng tội phạm 'bắt cóc online' có dấu hiệu nở rộ, lực lượng chức năng đã đưa ra cảnh báo về chiêu thức giả danh lừa đảo; thủ đoạn giam giữ, tống tiền của tội phạm "bắt cóc online" và hướng dẫn cách phòng ngừa, xử lý.

Lật tẩy chiêu trò thủ đoạn 'bắt cóc online'- Ảnh 1.

Hãy gọi ngay cho cơ quan chức năng nếu nghi ngờ là nạn nhân của 'bắt cóc online'

ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

 

Tin liên quan

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

Trung tướng Mai Hoàng cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online', trong đó có nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt sang Campuchia.

Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Công an TP.HCM giải cứu nam sinh 17 tuổi bị 'bắt cóc online' tại Đắk Lắk

Khám phá thêm chủ đề

bắt cóc online bị bắt cóc online đòi tiền chuộc THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận