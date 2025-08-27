Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội còn 23 điểm ngập úng do mưa lớn bão số 5

Phan Hậu - Đình Trường
27/08/2025 09:07 GMT+7

Đến sáng nay 27.8, Hà Nội vẫn còn 23 điểm ngập úng. Trong khi đó, dự báo Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, nhiều khu vực có nguy cơ ngập úng trở lại.

Theo Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội, đến 6 giờ sáng 27.8,  tại các phường nội thành Hà Nội vẫn còn 23 điểm ngập úng do mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5. 

Trước đó, trong đêm 26.8 và rạng sáng 27.8, nhiều khu vực ở Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm.

Hà Nội còn 23 điểm ngập úng do mưa lớn bão số 5- Ảnh 1.

Hà Nội vẫn còn nhiều điểm ngập úng do mưa lớn, giao thông đi lại khó khăn

ẢNH: TUẤN MINH

Cụ thể 23 điểm ngập úng, ứ đọng nước gồm: đường Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau tòa nhà Keangnam), khu đô thị RESCO.

Khu vực ngõ 89 đường Lạc Long Quân, đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), phố Nguyễn Chính bị ngập từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai, ngõ 165 Thái Hà, đường Huỳnh Thúc Kháng ngập ở ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng, đường Nguyễn Văn Trỗi.

Phố Cổ Linh bị ngập úng trước và đối diện Trường THCS Long Biên, đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall), đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm), gầm chui xe lửa Thiên Đức.

Trên đại lộ Thăng Long còn ngập úng ở các hầm chui số 3, số 5, số 6 và Km9+656; phố Triều Khúc còn ngập ở ngõ 97 đến Ao Đình; khu Tổng cục V - Bộ Công An, Yên Xá, Cầu Bươu (từ Bệnh viện K - mương Yên Xá).

Lợi dụng Hà Nội ngập lụt, loạt tài khoản đăng ảnh giả để 'bán hàng xả lỗ'

Cũng theo Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội, hiện tại, các điểm úng ngập rút rất chậm do mực nước trên hệ thống ở ngưỡng rất cao.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, dự báo trong sáng nay 27.8, Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 20 - 30 mm, có nơi cao hơn.

Tuy lượng mưa đã giảm so với ngày 26.8 nhưng các tuyến phố nội thành và một số khu vực trũng thấp ngoại thành vẫn đang trong tình trạng ngập úng và chưa tiêu thoát kịp với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20 - 0,40 m, có nơi ngập sâu hơn. 

Cũng trong sáng nay, nhiều tuyến đường, phố Hà Nội có nguy cơ ngập úng trở lại.

Hà Nội mưa lớn theo từng đợt, nguy cơ ngập lụt trở lại

Hà Nội mưa lớn theo từng đợt, nguy cơ ngập lụt trở lại

Dự báo thời tiết sáng nay 27.8, Hà Nội vẫn có mưa lớn theo từng đợt. Mưa lớn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ, tỉnh Thanh Hóa, từ chiều nay mưa giảm dần.

