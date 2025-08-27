Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội mưa lớn theo từng đợt, nguy cơ ngập lụt trở lại

Phan Hậu
Phan Hậu
27/08/2025 07:22 GMT+7

Dự báo thời tiết sáng nay 27.8, Hà Nội vẫn có mưa lớn theo từng đợt. Mưa lớn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ, tỉnh Thanh Hóa, từ chiều nay mưa giảm dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng, trung du, ven biển Bắc bộ và tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5.

Hà Nội mưa lớn theo từng đợt, nguy cơ ngập lụt trở lại- Ảnh 1.

Hà Nội còn mưa lớn trong sáng 27.8, nguy cơ ngập lụt nhiều tuyến đường, phố

ẢNH: TUẤN MINH

Trong đêm 26.8 và sáng sớm nay 27.8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, Lào Cai, Thanh Hóa, TP.Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26.8 đến 3 giờ ngày 27.8 nhiều nơi trên 90 mm như: trạm Cẩm Phúc (Hải Phòng) là 166,6 mm; trạm Trâu Quỳ (Hà Nội) 93 mm; trạm Văn Giang (Hưng Yên) 93 mm, trạm Thanh Tân (Thanh Hóa) 110 mm; trạm Khe Lá (Nghệ An) 103,8 mm; trạm Trà Nham (Quảng Ngãi) 150,8 mm; trạm Núi Thành (Đà Nẵng) 134,6 mm...

Dự báo từ sáng sớm đến trưa nay, khu vực trung du, ven biển và đồng bằng Bắc bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội, các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Đặc biệt, người dân Hà Nội cần đề phòng xảy ra những trận mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 90 mm/3 giờ, nguy cơ ngập lụt trở lại.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội từ sáng sớm đến trưa nay có mưa lớn theo từng đợt. Trong khi đó, Hải Phòng và các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai có mưa lớn liên tục, kéo dài. Dự báo từ chiều nay, mưa lớn ở Bắc bộ sẽ giảm dần.

Hà Nội mưa lớn theo từng đợt, nguy cơ ngập lụt trở lại- Ảnh 2.

Vùng mưa lớn trên diện rộng từ ven biển, đồng bằng kéo lên vùng trung du Bắc bộ

ẢNH: VRAIN

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do mưa lớn liên tục kéo dài trong những ngày vừa qua, vùng núi các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai, Thanh Hóa... có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực bắc Biển Đông nối với vùng áp thấp ở phía đông Philippines, tại trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật cấp 8, trạm Phú Quý (Lâm Đồng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo thời tiết hôm nay, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP.HCM, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 -  cấp 8. Biển động, sóng biển cao 2 - 3,5 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 27.8, các vùng biển vịnh Bắc bộ, từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan; các khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa giông rải rác. 

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - cấp 7, sóng biển cao trên 2 m.

Vùng áp thấp hướng vào Biển Đông, dự báo Bắc bộ mưa lớn đến cuối tháng 8

Vùng áp thấp hướng vào Biển Đông, dự báo Bắc bộ mưa lớn đến cuối tháng 8

Vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines đang hướng vào Biển Đông và dự báo sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở Bắc bộ, bắc Trung bộ.

