Thời sự

Vùng áp thấp hướng vào Biển Đông, dự báo Bắc bộ mưa lớn đến cuối tháng 8

Phan Hậu
Phan Hậu
26/08/2025 20:06 GMT+7

Vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines đang hướng vào Biển Đông và dự báo sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở Bắc bộ, bắc Trung bộ.

Ngay sau cơn bão số 5 vừa suy yếu, Biển Đông nhiều khả năng sẽ có áp thấp nhiệt đới mạnh lên từ vùng áp thấp hình thành trên vùng biển phía đông Philippines, gây ra đợt mưa lớn kéo dài đến cuối tháng 8 ở Bắc bộ, bắc Trung bộ.

Vùng áp thấp hướng vào Biển Đông, dự báo mưa lớn đến cuối tháng 8- Ảnh 1.

Mưa lớn do bão số 5 trong ngày 26.8 gây ngập sâu nhiều tuyến đường, phố tại Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 26.8, vùng biển phía đông Philippines đã xuất hiện vùng áp thấp.

Lúc 13 giờ cùng ngày, tâm vùng áp thấp ở vị trí khoảng 15,5 - 16,5 độ vĩ bắc và 123,5 - 124,5 độ kinh đông. Trong 24 - 36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ, đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) trong khoảng ngày 27 - 28.8, vùng biển bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, tàu, thuyền hoạt động tại các vùng biển nói trên cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Trong ngày 26.8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng đề nghị chủ động theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Các địa phương kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định từ nay đến cuối tháng 8, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ sẽ có nhiều ngày mưa do tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi Bắc bộ.

Tuy nhiên, nếu áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông trong những ngày tới đi vào đất liền thì hoàn lưu sẽ gây ra đợt mưa lớn ở Bắc bộ, bắc Trung bộ kéo dài đến hết tháng 8.

Khám phá thêm chủ đề

