Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa đang 'mưa lớn như trút nước'

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 26.8, bão số 5 đã di chuyển sang Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu sẽ tiếp tục gây mưa lớn.

Mưa lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 5 bao trùm lên các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ ẢNH: VRAIN

Trong suốt đêm qua 25.8 và sáng nay 26.8, hoàn lưu bão số 5 gây ra mưa rất lớn ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ các tỉnh Sơn La, Lào Cai Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị.

Đặc biệt, khu vực Phú Thọ, Hà Nội và từ Thanh Hoá đến Nghệ An có mưa to đến rất to.

Dữ liệu trên hệ thống đo mưa chuyên dùng (VRAIN) ghi nhận, lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 25.8 đến 11 giờ hôm nay 26.8, khu vực Thạch Thất (Hà Nội) có mưa rất to lên tới 321,1 mm. Trạm Cao Phạ 3 (tỉnh Lào Cai) có lượng mưa 287,3 mm. Trạm thủy điện Định Cư (tỉnh Phú Thọ) có lượng mưa 278,4 mm; Trạm Kỳ Thượng (Quảng Ninh) có lượng mưa trên 201 mm...

Ở khu vực Trung bộ, lượng mưa đo tại hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) lên tới 322,8 mm; tại hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) là 244,8 mm; tại thủy điện Hủa Na (Nghệ An) có mưa 259,8 mm.

Mưa lớn do bão số 5 gây ra ngập lụt nhiều tuyến đường, phố Hà Nội trong sáng 26.8 ẢNH: TUẤN MINH

Đến trưa nay 26.8, dữ liệu trên VRAIN cho thấy, vùng mưa to (màu vàng, lượng mưa từ 50 - 100 mm) và vùng mưa rất to (màu đỏ, lượng mưa lớn hơn 100 mm) vẫn bao phủ khắp vùng núi và đồng bằng Bắc bộ, bắc Trung bộ.

Nhiều khu vực tại Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn... đã ghi nhận lượng mưa tích lũy từ 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

1 ngày mưa lớn đến 250 mm

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 5 có hoàn lưu gây mưa lớn rất rộng, diễn biến dị thường. Ở những cơn bão trước đây, bão chỉ gây mưa lớn tập trung ở một khu vực, thường là vùng ven biển.

Nhưng trong cơn bão này, mưa lớn từ vùng ven biển lan vào đồng bằng và đi lên cả vùng núi phía tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sau khi bão đổ bộ đất liền, vùng mưa lớn tiếp tục lan rộng ra khu vực Bắc bộ. Trong đó, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai là những địa phương có mưa to đến rất to.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của hoàn lưu bão số 5, trong hôm nay 26.8 đến sáng 27.8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng mưa lớn sau bão số 5, khu vực vùng núi phía tây các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.