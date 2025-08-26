Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Nước ngập sâu, nhiều đoạn quốc lộ, tỉnh lộ ở Thanh Hóa tê liệt

Minh Hải
Minh Hải
26/08/2025 09:27 GMT+7

Nhiều đoạn trên nhiều tuyến quốc lộ ở tỉnh Thanh Hóa đang bị ách tắc, chia cắt do nước ngập và sạt lở đất.

Thông tin từ Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, tính đến sáng 26.8, trên QL47 đoạn qua xã Thọ Phú ngập sâu khoảng 0,4 m, chiều dài đường bị ngập hơn 1 km, gây ách tắc. Nước dâng cao tràn vào nhiều nhà dân hai bên đường.

Nước ngập sâu tê liệt quốc lộ và tỉnh lộ ở thanh hóa , giao thông ách tắc nghiêm trọng - Ảnh 1.

Một đoạn quốc lộ ở Thanh Hóa bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải đặt biển cảnh báo và túc trực

ẢNH: PHÚC NGƯ

QL217 đoạn qua cầu Mùn (xã Bá Thước) ngập sâu khoảng 0,3 m, phương tiện không thể qua lại.

Đặc biệt, trên QL15 đoạn qua xã Na Xuân từ 23 giờ ngày 25.8 đến sáng 26.8 nước ngập sâu 0,7 m, chiều dài đoạn ngập khoảng 100 m, phương tiện không thể qua lại.

Ngoài ra, trên các tuyến quốc lộ ở Thanh Hóa đã ghi nhận 6 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Khối lượng đất đá sạt lở tràn xuống đường khoảng 10.000 m3.

Các tuyến tỉnh lộ ở Thanh Hóa ghi nhận ít nhất 14 điểm ngập sâu và sạt lở. Nhiều tràn qua các tuyến đường ngập sâu từ 0,3 - 4,1 m.

Do nhiều đoạn bị sạt lở và ngập sâu, nên công tác khắc phục rất khó khăn.

