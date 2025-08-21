Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Ngập sâu, người đi đường 'chôn chân' chờ nước rút

Trần Kha
Trần Kha
21/08/2025 13:15 GMT+7

Cơn mưa lớn kéo dài rạng sáng 21.8 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập sâu, đi lại khó khăn, giao thông rối loạn.

Ghi nhận, trên địa bàn phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ), xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) nhiều tuyến hẻm tại đây ngập sâu trong nước. Nước tràn vào cả nhà dân. Nhiều hộ gia đình vẫn đang lau dọn, quét nước bẩn tràn vào nhà sau trận mưa lớn.

TP.HCM: Ngập sâu, người đi đường 'chôn chân' chờ nước rút - Ảnh 1.

Người đi xe máy ngã trên đoạn đường ngập nước

ẢNH: CTV

Tại phường Tân Sơn (quận Tân Bình cũ) tuyến đường Phan Huy Ích ngập nặng.

Ngoài ra, các tuyến đường Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12 cũ), Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp cũ), đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình cũ)... cũng bị ngập nước. Trong đó, ngập nặng nhất là đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn, nước ngập hơn nửa mét, kéo dài gần 2 km.

Theo quan sát, nước dâng cao, cuốn theo rác thải, bùn đất, tạo thành những con sóng lớn khi xe ô tô chạy qua, gây nguy hiểm cho người đi đường.

TP.HCM: Ngập sâu, người đi đường 'chôn chân' chờ nước rút - Ảnh 2.

Mưa lớn, nước tràn cả vào nhà dân

ẢNH: TRẦN KHA

Nhiều xe máy bị chết máy, hàng loạt người phải tấp vào lề đường, đứng chôn chân chờ nước rút.

Một số trường hợp cố gắng vượt qua dòng nước vấp phải ổ gà té ngã.

"Tôi đi làm sớm để tránh kẹt xe nhưng đường ngập. Tôi dắt bộ xe gần cả cây số để tìm chỗ sửa, trễ giờ làm", anh Hùng, người đi đường cho biết.

Chị Hương, chạy xe máy trên đường Phan Huy Ích đến công ty làm ở khu công nghiệp Tân Bình. Khi đến đoạn qua địa bàn phường Tân Sơn thì xe bị chết máy.

"Nước ngập sâu quá xe chết máy. Tôi dẫn bộ thì ô tô chạy qua, sóng nước đánh vào người tôi ngã ướt hết cả đồ", chi Hương chia sẻ.

TP.HCM: Ngập sâu, người đi đường 'chôn chân' chờ nước rút - Ảnh 3.

Hẻm 213 Liên khu 4-5, phường Bình Tân mênh mông nước

ẢNH: TRẦN KHA

Đường ngập không chỉ gây khó khăn cho giao thông, nhiều hộ kinh doanh hai bên đường buôn bán ế ẩm.

Chị Phan Kim Luyến, chủ một cơ sở sản xuất nhôm kính trên đường Phan Huy Ích, cho biết đây là trận ngập nặng nhất từ đầu năm 2025 đến nay.

"Mưa lớn lắm, nước ngập đường, tràn vào nhà chỉ ít phút. Dù cả gia đình cố gắng khiêng máy móc, đồ đạc lên cao, nhưng cũng không kịp. Toàn bộ máy móc, thiết bị bị ngâm nước, hư hại", chị Luyến nói.

TP.HCM: Ngập sâu, người đi đường 'chôn chân' chờ nước rút - Ảnh 4.

Người dân trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc quét nước trong nhà ra ngoài sau trận mưa lớn

ẢNH: TRẦN KHA

Trước cửa nhà, chị Luyến cho đặt một tấm ván để chắn nước, nhưng mưa lớn đường ngập, nước vẫn tràn vào nhà. Đến hơn 7 giờ 30 cùng ngày, đường vẫn còn ngập, giao thông qua khu vực rối loạn khiến nhiều người bị trễ giờ làm.

Tin liên quan

Mưa lớn đến ngày 18.8, có nơi trên 300 mm, nguy cơ ngập úng

Mưa lớn đến ngày 18.8, có nơi trên 300 mm, nguy cơ ngập úng

Dự báo thời tiết từ ngày 15 - 18.8, nhiều tỉnh, thành phố trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam sẽ có mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn nước ngập đường Ổ gà Xe máy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận