Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy tìm xe tải bỏ đi sau va chạm với xe máy
Video Thời sự

Truy tìm xe tải bỏ đi sau va chạm với xe máy

Trần Kha - Vũ Phượng
20/08/2025 17:37 GMT+7

Từ camera hành trình trên ô tô lưu thông trên đường ghi lại, chiếc xe tải tránh một xe tải khác ở hướng ngược lại rồi va chạm với xe máy người đi đường, làm 2 người té ngã, lăn nhiều vòng.

Tự động phát

Truy tìm xe tải bỏ đi sau va chạm với xe máy

Đang chạy

Truy tìm xe tải bỏ đi sau va chạm với xe máy

Toàn cảnh 17h: Cách 4 công nhân trúng số độc đắc tiêu tiền | Cục đá 'cản đường' dự án ngàn tỉ

Toàn cảnh 17h: Cách 4 công nhân trúng số độc đắc tiêu tiền | Cục đá 'cản đường' dự án ngàn tỉ

Người dân Hà Nội thức đêm chờ đón dàn xe tăng, pháo quân sự hiện đại

Người dân Hà Nội thức đêm chờ đón dàn xe tăng, pháo quân sự hiện đại

Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?

Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?

Xem nhanh 12h: Kết cục câu chuyện shipper và 30 ly chè | Ngày lãnh án của người giết cụ ông bán thịt heo

Xem nhanh 12h: Kết cục câu chuyện shipper và 30 ly chè | Ngày lãnh án của người giết cụ ông bán thịt heo

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Công an TP.HCM thể hiện bản lĩnh, lập nhiều chiến công

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Công an TP.HCM thể hiện bản lĩnh, lập nhiều chiến công

Xem nhanh 20h ngày 19.8: Tìm thấy thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương | Phương án nào thay thế Bích Tuyền

Xem nhanh 20h ngày 19.8: Tìm thấy thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương | Phương án nào thay thế Bích Tuyền

Tài xế che biển số gắn chữ 'Happy Wedding' đã bị xử phạt

Tài xế che biển số gắn chữ 'Happy Wedding' đã bị xử phạt

Toàn cảnh 17h: Bí ẩn manh mối mới vụ mất tích ở rừng Cúc Phương | Phá kính cứu 46 người vụ lật xe

Toàn cảnh 17h: Bí ẩn manh mối mới vụ mất tích ở rừng Cúc Phương | Phá kính cứu 46 người vụ lật xe

Xúc động ngắm đường tranh bích họa tái hiện lịch sử, xác lập kỷ lục Việt Nam

Xúc động ngắm đường tranh bích họa tái hiện lịch sử, xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngày 20.8 mạng xã hội lan truyền clip xe tải tránh một phương tiện chạy hướng ngược lại, rồi va chạm với xe máy làm 2 người đi trên xe máy té ngã ra đường nhưng không dừng lại giải quyết khiến người xem bức xúc.

Truy tìm xe tải bỏ đi sau va chạm với xe máy

Theo đó, đoạn clip dài 17 giây ghi lại cảnh chiếc xe tải đang chạy trên đường, tránh xe tải khác ở hướng ngược lại và xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều. 2 người trên xe máy ngã ra đường, lăn nhiều vòng, suýt bị phương tiện khác tông trúng.

Cùng ngày, anh T., xác nhận đoạn clip lan truyền trên mạng do camera hành trình trên xe anh ghi lại trên đường Võ Văn Bích ở xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM vào sáng 20.8.

"Xe tôi chạy phía sau xe tải. Xe tôi giữ đúng khoảng cách, khi thấy người đi xe máy ngã nên xử lý, tránh kịp", tài xế T. nói.

Cũng theo anh T., sau sự cố va chạm làm 2 người trên xe máy ngã ra đường, chiếc xe tải chạy về hướng đường Hà Duy Phiên.

- Ảnh 1.

Xe tải va chạm xe máy chạy cùng chiều, khiến 2 người chở nhau trên xe máy ngã ra đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Liên quan vụ việc này, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp công an địa phương làm rõ, cũng như trích xuất camera an ninh quanh khu vực truy tìm chiếc xe tải liên quan.

Tin liên quan

Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?

Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho thời hạn 3 tháng để giải phóng mặt bằng… cục đá nằm trong phần đất xây dựng đường ven sông Đồng Nai.

Tài xế che biển số gắn chữ 'Happy Wedding' đã bị xử phạt

Khám phá thêm chủ đề

va chạm giao thông tai nạn giao thông tai nạn đường Võ Văn Bích tin tức TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận