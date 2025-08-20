Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?

Dự án đường ven sông Đồng Nai dài hơn 5km thuộc P.Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ); kéo dài từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu. Đây là dự án trọng điểm của TP.Biên Hòa (cũ) có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Trong đó 1.339 tỉ đồng dành cho việc xây dựng đường; còn 613 tỉ đồng làm kè ven sông. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2021 và dự kiến hoàn thành giữa năm 2023. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn dang dở với nhiều lý do khách quan...



Oái oăm cục đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai

Mới đây dự án đã phát sinh một vấn đề, đó là đoạn cuối tuyến (gần khu du lịch Bửu Long) có một tảng đá to như sân bóng đá mini và nhô cao lên khỏi mặt đất khoảng 3 m nằm án ngữ trong phần đất của dự án.