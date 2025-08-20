Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?
Video Thời sự

Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?

Lê Lâm
Lê Lâm
20/08/2025 12:23 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho thời hạn 3 tháng để giải phóng mặt bằng… cục đá nằm trong phần đất xây dựng đường ven sông Đồng Nai.

Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?

Oái oăm tảng đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai: Xử lý thế nào?

Dự án đường ven sông Đồng Nai dài hơn 5km thuộc P.Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ); kéo dài từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu. Đây là dự án trọng điểm của TP.Biên Hòa (cũ) có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Trong đó 1.339 tỉ đồng dành cho việc xây dựng đường; còn 613 tỉ đồng làm kè ven sông. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2021 và dự kiến hoàn thành giữa năm 2023. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn dang dở với nhiều lý do khách quan...

Oái oăm cục đá khổng lồ cản trở tiến độ đường ven sông Đồng Nai

Mới đây dự án đã phát sinh một vấn đề, đó là đoạn cuối tuyến (gần khu du lịch Bửu Long) có một tảng đá to như sân bóng đá mini và nhô cao lên khỏi mặt đất khoảng 3 m nằm án ngữ trong phần đất của dự án.

Xem thêm bình luận