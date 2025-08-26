Hà Nội có 36 điểm ngập lụt lớn, giao thông hỗn loạn

Người dân Hà Nội đón ngày mới 26.8 trong cơn mưa lớn sau bão số 5 gây ngập lụt khắp nơi, giao thông hỗn loạn, ùn ứ, tắc nghẽn trên nhiều tuyến đường, phố.

Phố Đội Cấn ngập sâu, nhiều xe bị chết máy giữa đường ẢNH: TUẤN MINH

Mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 kéo dài trong đêm 25.8 đến rạng sáng 26.8. Khắp các khu vực từ nội thành cho đến ngoại thành đều có nhiều tuyến đường ngập sâu. Đến 10 giờ sáng nay, tình trạng ngập úng vẫn chưa được cải thiện, trời vẫn mưa, tuy mức độ có giảm.

Giao thông hỗn loạn, ùn tắc trên nhiều tuyến đường, phố Hà Nội có các điểm ngập sâu ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội mưa lớn suốt đêm do bão số 5, người dân vật lộn giữa 'biển nước'

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ, TP.Hà Nội nằm trong vùng mưa lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 5. Số liệu đo mưa từ 7 giờ ngày 25.8 đến 7 giờ ngày 26.8, lượng mưa ở nhiều nơi phổ biến từ 100 - 200 mm. Trong đó, một số nơi lớn hơn như: Thạch Thất lượng mưa 287,6 mm; An Khánh là 254,6 mm; Thường Tín và Thanh Trì là 216,2 mm; Quốc Oai là 228,4 mm.

Đường Trần Quốc Hoàn (P.Nghĩa Đô, Hà Nội) ngập sâu, các phương tiện di chuyển rất khó khăn ẢNH: TUẤN MINH

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trên đường QL 70 có nhiều đoạn đường ngập sâu khiến người dân không di chuyển được, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Đường ngập sâu, một số ô tô bị chết máy khiến giao thông tê liệt, nhiều phương tiện xếp hàng dài trên cầu.

Dòng phương tiện xếp hàng, mắc kẹt trên QL 70 đi qua địa bàn P.Tây Mỗ ẢNH: ĐÌNH HUY

Trên đường Quang Trung đoạn từ ngã ba Ba La - bến xe Yên Nghĩa (P.Yên Nghĩa), nước ngập sâu hơn 0,5 m. Xe buýt không thể hoạt động, xếp hàng dài trên đường khiến giao thông hoàn toàn tê liệt.

Giao thông tê liệt trên đường Quang Trung, đoạn từ Ba La đến Bến xe Yên Nghĩa ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Theo Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội, qua kiểm tra địa bàn Hà Nội có 36 điểm úng ngập, ứ đọng nước tại: Cao Bá Quát, ngã 4 Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, ngõ 99 phố Hoa Bằng; ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Trần Bình (ngập từ UBND P.Mai Dịch đến Bệnh viện 19.8)...

Khắp các tuyến đường nội khu CT8, Khu đô thị Mỹ Đình (P.Từ Liêm) nước ngập tứ phía ẢNH: LÊ HIỆP

Các tuyến đường Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC); đường Yên Duyên (đường Vành đai 3), đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND P.Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai), Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), ngõ 165 Thái Hà, Chợ xanh Thành Công, hầm chui xe lửa phố Thiên Đức... bị ngập sâu, đọng nước.

Ngập lụt chia cắt, làm tê liệt giao thông đi qua Cầu Ngà, thuộc P.Tây Mỗ ẢNH: ĐÌNH HUY

Các tuyến đường đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Nguyễn Trãi, Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Quan Nhân, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực chợ Hà Đông), Quang Trung (từ ngã ba Phan Đình Giót - ngã tư Lê Trọng Tấn), Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê)... bị ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Đường Trần Quốc Hoàn ngập sâu, nhiều phụ huynh bỏ xe máy, cõng con vào trường học ẢNH: TUẤN MINH

Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội đang vận hành các trạm bơm Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1... để hạ mực nước ngập, giải tỏa các điểm giao thông bị ùn ứ.

Dự báo Hà Nội còn mưa lớn đến hết ngày hôm nay 26.8 ẢNH: TUẤN MINH



