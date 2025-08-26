Sở NN-MT Hà Nội: Đợt mưa ngày 27.8 sẽ gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố

Trong báo cáo về công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó bão số 5, Sở NN-MT Hà Nội nhận định: do hoàn lưu sau bão và sau ảnh hưởng của hội tụ gió, ngày và đêm 27.8, Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa rào và dông.

Người dân đi qua điểm ngập trong khu đô thị Geleximco (xã An Khánh, Hà Nội) ngày 26.8 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Lượng mưa ở khu vực phía bắc thành phố phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía tây, phía nam và trung tâm thành phố có lượng mưa phổ biến từ 40 - 70mm, có nơi trên 100 mm.

Theo Sở NN-MT Hà Nội, mưa lớn sẽ làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Đợt mưa ngày 27.8 sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,3 - 0,5 m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 30 - 60 phút, có nơi ngập lâu hơn (khoảng 1 - 3 giờ).

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc ở một số xã khu vực ngoại thành Hà Nội như: Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn...

Một số vùng thấp trũng khu vực ngoại thành Hà Nội cần đề phòng ngập úng, gồm: Xuân Mai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hương Sơn, Phú Xuyên, Vân Đình, Thường Tín, Đan Phượng, Đông Anh..., ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cũng theo báo cáo, mực nước một số sông nội địa trên địa bàn đang ở mức cao, trong đó sông Tích trên báo động 2, sông Bùi trên báo động 1. Đồng thời, mực nước ở các hồ chính trên địa bàn đa phần ở mức cao, nhiều hồ chứa thủy lợi có mực nước đã vượt ngưỡng tràn.

Riêng mực nước trên các sông lớn (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức nước báo động 1.

Mưa lớn đã khiến xã Suối Hai hư hỏng 6 ngôi nhà; 58 hộ ở các phường, xã: Sơn Tây, Tây Mỗ, Suối Hai bị ngập, trong đó có 1 hộ nhà ngập sâu từ 70 - 80 cm.

Mưa lớn cũng khiến hơn 1.600 ha lúa và hoa màu, cây ăn quả, cây cảnh, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Tính đến 15 giờ ngày 26.8, toàn thành phố có 14 cây xanh bị đổ, gãy; 5 ô tô bị hư hỏng và chưa ghi nhận thiệt hại về người do mưa lớn gây ra.

Trước đó, từ chiều ngày 25 - 26.8, Hà Nội có mưa 100 - 300 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập, có nơi ngập sâu đến 80 cm, gây ách tắc giao thông.