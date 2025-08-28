Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Nghỉ lễ 2.9, TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa lớn trên 100 mm

Chí Nhân
Chí Nhân
28/08/2025 16:41 GMT+7

Do ảnh hưởng của của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nên TP.HCM và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn kéo dài trong đợt nghỉ lễ 2.9. Tổng lượng mưa ở TP.HCM từ 100 - 140 mm.

Trong đợt nghỉ lễ 2.9 sắp tới, thời tiết ở TP.HCM và khu vực Nam bộ phổ biến có mưa. Đợt mưa lớn này có thể kéo dài đến 4 ngày với tổng lượng phổ biến trên 100 mm. 

Nghỉ lễ 2.9, TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa lớn trên 100 mm - Ảnh 1.

TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ có thể đón đợt mưa lớn kéo dài trong kỳ nghỉ lễ 2.9

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh thêm và đến ngày 1.9 mới bắt đầu suy yếu. Hình thế này khiến gió mùa tây nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía bắc của Bắc bộ xu hướng lấn tây.

Với các hình thế như trên khiến thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến ngày có nắng, mây thay đổi có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Tại TP.HCM, nhiệt độ phổ biến 31 - 32 độ C.

Cảnh báo từ ngày 30.8 - 2.9, tại TP.HCM có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 140 mm, có nơi trên 140 mm.

Trên khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 120 - 160mm, cục bộ có nơi mưa trên 160 mm.

Rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía nam Biển Đông từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7; sóng biển cao từ 1,5 - 2m. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió tây nam cấp 3 - 4, sóng biển cao từ 0,5 - 1,5m. Do vậy, người dân khi nghỉ lễ ở các điểm du lịch biển cần lưu ý các rủi ro do thời tiết bất thường nếu tham gia các hoạt động trên biển.

Từ sau ngày 2.9, cường độ gió tây nam giảm dần nên mưa cũng ít hơn và nắng gia tăng trở lại. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở TP.HCM phổ biến từ 33 - 34 độ C.

Tin liên quan

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sáng nay (27.8), vùng áp thấp khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cảnh báo về vùng áp thấp đang mạnh lên hướng về Biển Đông

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn áp thấp nhiệt đới nghỉ lễ 2.9 thời tiết TP.HCM Nghỉ lễ Thời tiết nam bộ TP.HCM mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận