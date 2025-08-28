Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

1 ngày mưa lớn trên 100 mm, 6 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Phan Hậu
Phan Hậu
28/08/2025 08:28 GMT+7

Mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 ghi nhận nhiều nơi có lượng mưa trên 100 mm, hôm nay 6 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Sáng 28.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo 6 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 5.

1 ngày mưa lớn trên 100 mm, 6 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất- Ảnh 1.

Từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng vẫn còn một số điểm mưa vừa, mưa to trong ngày 28.8

ẢNH: VRAIN

Theo ghi nhận trong 24 giờ qua (tính từ 4 giờ ngày 27.8 đến 4 giờ ngày 28.8), địa bàn các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trong đó, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như tại trạm Tân Đồng (Lào Cai) là 57 mm; tại trạm Yên Lập (Quảng Ninh) là 141,4 mm; tại trạm Khe Nà 1 (Nghệ An) là 114,6 mm; tại trạm Hương Vĩnh (Hà Tĩnh) là 126,4 mm; tại trạm Hồ Thác Chuối (Quảng Trị) là 116,4 mm; tại trạm Ba Xa (Quảng Ngãi) là 100,8 mm.

Hiện nay, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh nói trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo thời tiết hôm nay 6 tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 5 - 10 mm, có nơi trên 20 mm; riêng tỉnh Nghệ An từ 10 - 20 mm, có nơi trên 50 mm.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay nhiều xã, phường ở địa bàn 6 tỉnh nói trên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 27.8 và sáng sớm nay 28.8, khu vực Thanh Hóa đến Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27.8 đến 3 giờ ngày 28.8 có nơi trên 90 mm như: trạm Khe Nà 1 (Nghệ An) là 114,4 mm; trạm Việt Trung (QuảngTrị) là 96,4 mm; trạm Diên Bình (Quảng Ngãi) là 94,6 mm…

Dự báo thời tiết chiều tối và tối nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ mưa có cường suất lớn lượng mưa trên 80 mm/3 giờ gây ngập úng. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

