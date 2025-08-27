Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Thời tiết TP.HCM: Sắp mưa giông dồn dập, người dân cần lưu ý gì?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
27/08/2025 14:06 GMT+7

Theo dự báo, thời tiết TP.HCM sắp mưa giông dồn dập, người dân cần chú ý đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngập nước...

Sáng nay 27.8, thời tiết TP.HCM mây thay đổi, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 28oC độ (tăng 5oC so với hôm qua), độ ẩm 89%, gió tây 3 m/giây.

Trước đó, ngày hôm qua, TP.HCM nhiều mây, có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, khu vực nội thành có mưa giông từ sáng sớm, ngày giảm mây và nắng. Nhiệt độ ngày khá ổn định còn đêm tăng.

Thời tiết TP.HCM sắp mưa giông dồn dập: Người dân cần lưu ý ngay điều này - Ảnh 1.

Thời tiết TP.HCM sắp mưa giông dồn dập những ngày tới

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệt độ cao nhất hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 32oC, thấp nhất 26oC, độ ẩm thấp nhất 63% , độ ẩm cao nhất 100%. Gió đổi hướng 1 - 3 m/giây.

Thời tiết TP.HCM sắp có mưa giông dồn dập

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, hôm nay, dải hội tụ nhiệt đới mới được thiết lập có trục qua Trung bộ nối với vùng thấp trên vùng biển bắc - giữa Biển Đông, nhiều khả năng vùng thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Gió mùa tây nam duy trì với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía bắc suy yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây và nắng. Chiều tối có mưa nhiều nơi, diện mưa có phần giảm nhẹ so với ngày hôm trước, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông.

Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và vùng nội đồng kém khả năng tiêu thoát nước.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 33oC.

Thời tiết TP.HCM sắp mưa giông dồn dập: Người dân cần lưu ý ngay điều này - Ảnh 2.

Mưa vào chiều tối có thể xuất hiện nhiều hơn ở khắp TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời tiết TP.HCM bao gồm cả Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây. Có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông đề phòng lốc và gió giật mạnh. Ngày giảm mây và nắng.

Từ 2 - 3 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn áp thấp nhiệt đới mạnh lên từ vùng thấp ở ngoài khơi bắc Biển Đông. Gió mùa tây nam duy trì với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía bắc của Bắc bộ suy yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây và nắng. Trưa, chiều và tối có mưa rào và giông nhiều nơi, mưa có xu hướng tăng trở lại, có nơi mưa vừa, mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lưu ý, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và vùng nội đồng kém khả năng tiêu thoát nước.

Tin liên quan

TP.HCM: Mưa lớn vào giờ tan tầm, đường ngập gần 2 tiếng

TP.HCM: Mưa lớn vào giờ tan tầm, đường ngập gần 2 tiếng

Chiều 14.8, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM làm một số con đường như: Nguyễn Duy Trinh, Quốc Hương bị ngập sâu. Đặc biệt, ở đường Quốc Hương nước ngập sâu, kéo dài hơn 2 tiếng.

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết TP.HCM Mưa giông mưa giông dồn dập người dân TP.HCM thời tiết dự báo thời tiết Tin tức thời tiết thời tiết TP.HCM hôm nay dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận