Thời tiết TP.HCM: Sắp mưa giông dồn dập, người dân cần lưu ý gì?

Sáng nay 27.8, thời tiết TP.HCM mây thay đổi, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 28oC độ (tăng 5oC so với hôm qua), độ ẩm 89%, gió tây 3 m/giây.

Trước đó, ngày hôm qua, TP.HCM nhiều mây, có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, khu vực nội thành có mưa giông từ sáng sớm, ngày giảm mây và nắng. Nhiệt độ ngày khá ổn định còn đêm tăng.

Thời tiết TP.HCM sắp mưa giông dồn dập những ngày tới ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệt độ cao nhất hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 32oC, thấp nhất 26oC, độ ẩm thấp nhất 63% , độ ẩm cao nhất 100%. Gió đổi hướng 1 - 3 m/giây.

Thời tiết TP.HCM sắp có mưa giông dồn dập

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, hôm nay, dải hội tụ nhiệt đới mới được thiết lập có trục qua Trung bộ nối với vùng thấp trên vùng biển bắc - giữa Biển Đông, nhiều khả năng vùng thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Gió mùa tây nam duy trì với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía bắc suy yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây và nắng. Chiều tối có mưa nhiều nơi, diện mưa có phần giảm nhẹ so với ngày hôm trước, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông.

Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và vùng nội đồng kém khả năng tiêu thoát nước.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 33oC.

Mưa vào chiều tối có thể xuất hiện nhiều hơn ở khắp TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời tiết TP.HCM bao gồm cả Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây. Có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông đề phòng lốc và gió giật mạnh. Ngày giảm mây và nắng.

Từ 2 - 3 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn áp thấp nhiệt đới mạnh lên từ vùng thấp ở ngoài khơi bắc Biển Đông. Gió mùa tây nam duy trì với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía bắc của Bắc bộ suy yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày giảm mây và nắng. Trưa, chiều và tối có mưa rào và giông nhiều nơi, mưa có xu hướng tăng trở lại, có nơi mưa vừa, mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lưu ý, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và vùng nội đồng kém khả năng tiêu thoát nước.