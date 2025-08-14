Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Mưa lớn vào giờ tan tầm, đường ngập gần 2 tiếng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
14/08/2025 20:20 GMT+7

Chiều 14.8, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM làm một số con đường như: Nguyễn Duy Trinh, Quốc Hương bị ngập sâu. Đặc biệt, ở đường Quốc Hương nước ngập sâu, kéo dài hơn 2 tiếng.

Đúng giờ tan tầm vào buổi chiều, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống nhiều nơi trong trung tâm TP.HCM. Ngay sau đó, một số con đường như: Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng), Quốc Hương (phường An Khánh) lại bị ngập nước.

Theo người dân sống tại đường Quốc Hương, cơn mưa bắt đầu đổ xuống vào khoảng 17 giờ 30, tuy nhiên, ngay sau 15 phút, đường này đã bị ngập.

Cũng như mọi lần, hôm nay, đường Quốc Hương lại ngập như sông, kéo dài gần như suốt tuyến. Cụ thể nước ngập từ giao lộ Quốc Hương – Xuân Thủy kéo dài đến đường Thái Lý.

TP.HCM: Mưa lớn vào giờ tan tầm, đường ngập gần 2 tiếng- Ảnh 1.

Nước ngập tại đường Quốc Hương sau cơn mưa lớn vào chiều 14.8

Ảnh: Phạm Hữu

TP.HCM: Mưa lớn vào giờ tan tầm, đường ngập gần 2 tiếng- Ảnh 2.

Chỉ khoảng 15 phút, sau cơn mưa lớn con đường Quốc Hương đã thành sông

Ảnh: Phạm Hữu

TP.HCM: Mưa lớn vào giờ tan tầm, đường ngập gần 2 tiếng- Ảnh 3.

Đoạn ngập nặng nhất ở đường Quốc Hương

Ảnh: Phạm Hữu

Mực nước ở đây cao lên đến hơn bánh xe máy. Điểm ngập sâu và thường xuyên nhất ở đây vẫn là đoạn ngã 3 đường Quốc Hương - Tống Hữu Định và phía trước Trường ĐH Văn hóa TP.HCM.

Vì nước ngập sâu nên cảnh buôn bán ở đây cũng trở nên ế ẩm. Còn người đi đường chật vật phải đẩy xe bị chết máy qua điểm ngập hoặc cho xe lên lề và chờ nước rút. Đến 19 giờ 30, đường Quốc Hương đã có dấu hiệu nước rút dần nhưng vẫn trong tình trạng ngập nặng.

TP.HCM: Mưa lớn vào giờ tan tầm, đường ngập gần 2 tiếng- Ảnh 4.

Thời điểm 18 giờ 55, dù nước đã rút bớt nhưng đường Quốc Hương vẫn còn ngập sâu. Người đi đường phải cho xe lên vỉa hè chờ nước rút

Ảnh: Phạm Hữu

TP.HCM: Mưa lớn vào giờ tan tầm, đường ngập gần 2 tiếng- Ảnh 5.

Đến 19 giờ 30, con đường này vẫn trong tình trạng ngập nước

Ảnh: Phạm Hữu

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay, thời tiết ở TP.HCM và Nam bộ có mây, nắng nóng gián đoạn, mưa rào và giông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam hoạt động cấp 2 - 3.

Trong hôm nay, độ ẩm trung bình dao động khoảng 75 - 90%, khá oi bức vào trưa; có gió nhẹ, khoảng 10 - 15 km/giờ; xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 50 - 70%.

