TP.HCM: Ngập nước hơn 1 m suốt 2 tiếng, ô tô chết máy la liệt

Khoảng 17 giờ 20 hôm nay 10.8, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực phường Bình Trưng, TP.HCM khiến đoạn đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước nghiêm trọng. Khu vực ngập kéo dài khoảng 400 m trên đường Nguyễn Duy Trinh, từ đường Nguyễn Từ Nghiêm đến đường Nguyễn Tuyển.
Theo người dân tại đây cho biết, sau cơn mưa lớn, đoạn đường này bắt đầu có tình trạng ngập nước khoảng 17 giờ 30. Mực nước sâu nhất có nơi lên đến khoảng 1 m.
Đến 18 giờ 45, đoạn đường này vẫn trong tình trạng ngập sâu. Nhiều người dân khi đi đến đây hết sức khó khăn, nhất là người đi xe máy. Một số ô tô bị chết máy, phải gọi xe cứu hộ hoặc nhờ người hỗ trợ đẩy ra khỏi đoạn ngập.
Trong khi đó, người dân đi đường ái ngại vì nước ngập nên đậu xe trên lề đường chờ nước rút. Tuy nhiên, đợi thời gian rất lâu nhưng nước vẫn chưa rút hết.
Ông Nguyễn Văn Toàn cho biết chiều tối nay ông chọn đường Nguyễn Duy Trinh để đi từ khu vực đường Đỗ Xuân Hợp về nhà ở phường Nhiêu Lộc. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ 30, ông bị kẹt ở đoạn đường này cùng vợ.
"Tôi dựng xe lên lề, đợi hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa đi được vì nước vẫn còn ngập quá sâu không dám cho xe chạy tiếp", ông Toàn cho hay.
Trong khi đó, lực lượng an ninh cơ sở phường Bình Trưng cũng túc trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ người dân di chuyển qua các điểm ngập. Lực lượng phải kêu gọi người dân đi đường vòng, tránh bị ngập và xe chết máy.
