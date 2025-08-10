TP.HCM: Ngập nước hơn 1 m suốt 2 tiếng, ô tô chết máy la liệt

Khoảng 17 giờ 20 hôm nay 10.8, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực phường Bình Trưng, TP.HCM khiến đoạn đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước nghiêm trọng. Khu vực ngập kéo dài khoảng 400 m trên đường Nguyễn Duy Trinh, từ đường Nguyễn Từ Nghiêm đến đường Nguyễn Tuyển.

Theo người dân tại đây cho biết, sau cơn mưa lớn, đoạn đường này bắt đầu có tình trạng ngập nước khoảng 17 giờ 30. Mực nước sâu nhất có nơi lên đến khoảng 1 m.

Đến 18 giờ 45, đoạn đường này vẫn trong tình trạng ngập sâu. Nhiều người dân khi đi đến đây hết sức khó khăn, nhất là người đi xe máy. Một số ô tô bị chết máy, phải gọi xe cứu hộ hoặc nhờ người hỗ trợ đẩy ra khỏi đoạn ngập.

Cơn mưa lớn chiều nay 10.8 khiến một đoạn dài đường Nguyễn Duy Trinh ngập sâu Ảnh: Phạm Hữu

Nước ngập nên người dân đi lại rất khó khăn Ảnh: Phạm Hữu

Mực nước có nơi lên đến hơn bánh xe máy, có nơi lên đến 1 m Ảnh: Phạm Hữu

Trong khi đó, người dân đi đường ái ngại vì nước ngập nên đậu xe trên lề đường chờ nước rút. Tuy nhiên, đợi thời gian rất lâu nhưng nước vẫn chưa rút hết.

Ông Nguyễn Văn Toàn cho biết chiều tối nay ông chọn đường Nguyễn Duy Trinh để đi từ khu vực đường Đỗ Xuân Hợp về nhà ở phường Nhiêu Lộc. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ 30, ông bị kẹt ở đoạn đường này cùng vợ.

"Tôi dựng xe lên lề, đợi hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa đi được vì nước vẫn còn ngập quá sâu không dám cho xe chạy tiếp", ông Toàn cho hay.

Trong khi đó, lực lượng an ninh cơ sở phường Bình Trưng cũng túc trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ người dân di chuyển qua các điểm ngập. Lực lượng phải kêu gọi người dân đi đường vòng, tránh bị ngập và xe chết máy.

Nhiều người đi xe máy phải dẫn bộ qua đoạn đường ngập Ảnh: Phạm Hữu

Trong khi đó, có người phải cho xe lên lề, tránh ngập và chờ nước rút Ảnh: Phạm Hữu

Vì nước ngập quá lâu nên nhiều người lớn cùng trẻ em lội nước về nhà Ảnh: Phạm Hữu

Lực lượng an ninh trật tự phường Bình Trưng có mặt, hỗ trợ người dân trong thời điểm ngập nước Ảnh: Phạm Hữu

Phan Tài Đức (trái) và Nguyễn Đoàn Minh Huyền (phải) cho biết vì nước ngập nên các quán không thể buôn bán được gì. Hai bạn cũng qua hỗ trợ, ngăn sóng tràn vào nơi người dân buôn bán Ảnh: Phạm Hữu

Nhiều người dân không thể di chuyển vì nước ngập sâu Ảnh: Phạm Hữu

Ô tô khi đi đến đây chết máy la liệt Ảnh: Phạm Hữu