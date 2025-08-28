Hà Tĩnh trích hơn 8,5 tỉ hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 5

Ngày 28.8, Ban Vận động cứu trợ tỉnh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình trên địa bàn bị thiệt hại nặng về nhà cửa do bão số 5 gây ra.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng quà một gia đình bị thiệt hại về nhà cửa do bão số 5 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đó, đơn vị sẽ trích 8,51 tỉ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà đổ sập, tốc mái trên địa bàn tỉnh để khắc phục thiệt hại.

Cụ thể, trích 1,12 tỉ đồng hỗ trợ 16 hộ có nhà đổ sập hoàn toàn (70 triệu đồng/nhà); trích 3,78 tỉ đồng hỗ trợ 252 hộ có nhà bị tốc mái trên 70 % (15 triệu đồng/nhà); trích 3,61 tỉ đồng hỗ trợ 361 hộ có nhà bị tốc mái trên 50% đến dưới 70% (10 triệu đồng/nhà)

Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của các xã, phường. Ban Vận động cứu trợ các xã, phường có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trao số tiền đến các hộ gia đình được xét duyệt hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, minh bạch, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại địa phương với 2 người chết, 8 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 6.300 nhà bị tốc mái, 1.200 nhà bị ngập sâu; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại…