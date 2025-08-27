Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

8 người chết và mất tích, 8.719 nhà bị tốc mái do bão số 5

Mai Hà
Mai Hà
27/08/2025 09:13 GMT+7

Theo báo cáo ban đầu của Bộ NN-MT, bão số 5 và mưa lũ sau bão đã làm 7 người chết, 1 người mất tích, 34 người bị thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi các địa phương yêu cầu nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ và bão số 5.

Trước đó, bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 6 - cấp 8, giật cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13 - cấp 15, mưa lớn tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung bộ, đồng bằng và trung du Bắc bộ.

8 người chết, mất tích do bão số 5, Thủ tướng yêu cầu khắc phục khẩn- Ảnh 1.

Bão số 5 gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương

ẢNH: T.N

Theo tổng hợp ban đầu của Bộ NN-MT, bão số 5 và mưa lũ sau bão đã làm 7 người chết, 1 người mất tích, 34 người bị thương; 15 nhà sập đổ; 8.719 nhà, 63 điểm trường, 8 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hại; 3.614 nhà bị ngập; trên 81.500 ha lúa, 4.500 ha hoa màu, 1.690 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại...

Hệ thống điện, viễn thông bị sạt lở, sự cố ảnh hưởng tới giao thông, gây mất điện đối với gần 1,6 triệu khách hàng, gián đoạn thông tin liên lạc tại nhiều địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân nơi bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ vừa qua.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 5 tiếp tục chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai.

Tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người tử vong theo phong tục của địa phương.

Hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 30.8, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập khi vào năm học mới, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh.

Đồng thời, khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại của nhân dân và công tác cứu trợ.

Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách...

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ KH-CN chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel, FPT...) tập trung khắc phục ngay sự cố đối với hệ thống viễn thông, khôi phục sóng viễn thông sớm nhất để phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo ngành xây dựng triển khai ngay công tác khôi phục hạ tầng giao thông, công trình xây dựng, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Căng mình khắc phục hậu quả bão số 5

Căng mình khắc phục hậu quả bão số 5

Bão số 5 với diễn biến bất thường, đứng yên một chỗ suốt 3 giờ và quần thảo 10 giờ đồng hồ trên đất liền, đã gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, ngập lụt; nhiều trường học, bệnh viện, công sở hư hỏng; giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc bị tê liệt. Chính quyền và người dân phải căng mình khắc phục hậu quả.

Dị thường bão số 5: 3 giờ đứng yên, 10 giờ quần thảo đất liền

Xem thêm bình luận