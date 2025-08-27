Căng mình khắc phục hậu quả bão số 5

Sáng 26.8, người dân ở làng biển Yên Điềm (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thức dậy sớm, kiểm tra nhà cửa sau khi cơn bão số 5 quần thảo suốt đêm 25 rạng ngày 26.8. Ngôi làng bị thiệt hại khá nặng về nhà cửa, hoa màu và cơ sở hạ tầng. Chưa khi nào người dân ở đây phải hứng chịu cơn bão mạnh, với sức tàn phá khủng khiếp đến vậy.

Lực lượng bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) thu dọn mái tôn bị bão cuốn bay ẢNH: TTXVN

Bão lớn và kéo dài chưa từng thấy

Ông Võ Phúc Sính (74 tuổi) cho biết từ chiều tối 25.8 bão số 5 bắt đầu đổ bộ làng biển Yên Điềm, gây mưa lớn kèm gió giật mạnh. Gió bão quần thảo liên tục suốt nhiều giờ liền khiến ông và các con trong nhà run cầm cập. Căn nhà của ông và 2 người con trai bên cạnh không thể trụ được trước sức gió khủng khiếp.

"Ba ngôi nhà của cha con tôi, cái thì tốc mái, cái thì mái che lợp tôn trước sân đổ sập hoàn toàn. Rất may nhà con trai đổ mái bằng, tất cả đều trú bão tại đây nên không ai việc gì. Sống từng này tuổi rồi nhưng chưa khi nào tôi thấy cơn bão có sức gió mạnh như bão số 5 này. Tôi và các con cũng đã chủ động chằng chống nhà cửa trước bão nhưng không ngăn nổi sức tàn phá của nó", ông Sính thốt lên.

Cạnh đó, ngôi nhà cấp 4 khá kiên cố của gia đình ông Võ Hồng Hà (53 tuổi) cũng bị tốc mái, còn hiên nhà lợp tôn thì đổ sập xuống sân. Ông Hà cho biết khoảng 19 giờ 30 ngày 25.8, gió bão kéo đến, quần thảo xung quanh làng biển. Đến khoảng 22 giờ, gió đổi hướng nổi lên như trận cuồng phong. Nhà của ông không thể trụ vững trước cơn bão quá mạnh. "Từ trước đến nay chưa khi mô có trận bão như ri. Bão không những mạnh mà thời gian đổ bộ đất liền rất lâu. Gia đình thiệt hại khá nặng về nhà cửa nhưng may mắn các thành viên đều an toàn", ông Hà nói.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) sửa lại nhà bị tốc mái ẢNH: TTXVN

Theo ông Nguyễn Viết Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, bão số 5 với cường độ gió rất mạnh đã khiến khoảng 1.000 nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng. Sau bão, chính quyền xã đã huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả. Bão số 5 cũng gây thiệt hại rất lớn cho các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sở GD-ĐT tỉnh này thống kê cơn bão đã khiến 156 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 121 tỉ đồng. Sau bão, Sở đã thành lập 4 đoàn công tác xuống các trường học để động viên thầy cô và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, chuẩn bị cho năm học mới.

Bước đầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Tĩnh cũng báo cáo bão số 5 khiến 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 6.300 nhà bị tốc mái, 1.200 nhà bị ngập sâu; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại…

Nước lũ trên các sông dâng nhanh

Tại Thanh Hóa, mưa lớn diện rộng kéo dài từ trước, trong và sau bão số 5 cùng nước thượng nguồn đổ về trên các sông đã gây ngập nhiều khu dân cư, có nơi ngập sâu đến hơn 2 m, như tại khu vực ven bờ sông Mã (khu vực chân cầu Cẩm Thủy) thuộc xã Cẩm Thủy. Tương tự, trên các sông ở Nghệ An, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khá lớn nên trong ngày 26.8, nhiều xã miền núi đã chủ động sơ tán người dân ở vùng trũng thấp tới nơi an toàn.

Nhà dân ở xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) bị bão đánh sập mái tôn ẢNH: PHẠM ĐỨC

Anh Lê Văn Bình (ngụ xã Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cho biết khoảng 12 giờ ngày 26.8, nước sông Mã dâng và tràn vào nhà dân. Nhà anh ở khu vực sát mép sông nên đến chiều cùng ngày đã ngập sâu hơn 2 m. "Bố mẹ tôi già nên đã sơ tán đến nhà người quen ở nhờ rồi. Còn tôi từ lúc nước dâng vào nhà đến giờ chỉ quanh quẩn gần nhà thôi chứ cũng chẳng làm gì được. Có cái tủ lạnh với ti vi thì mang đi gửi nhờ, còn bàn ghế, giường chiếu không di chuyển được, giờ ngập hết rồi", anh Bình cho hay.

UBND xã Cẩm Thủy thông tin tính đến 15 giờ ngày 26.8 đã có hơn 60 nhà dân bị ngập, nước sông Mã vẫn tiếp tục dâng, ồ ạt chảy vào các khu dân cư, đặc biệt là các khu vực dọc hai bên bờ. Ngoài ra, nhiều khu dân cư khác ở nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang bị ngập do nước các sông lớn dâng, như tại P.Hạc Thành, xã Sao Vàng, xã Cẩm Tú… Cũng trong ngày 26.8, chính quyền địa phương phát hiện tàu hàng Thanh Thành Đạt 99 trọng tải 23.000 tấn trôi dạt vào bãi biển xã Tiên Trang. Thời điểm trôi dạt, trên tàu có 19 thuyền viên, may mắn không ai bị thương.

Tại tỉnh Ninh Bình, tối 25.8 xảy ra trận lốc xoáy mạnh chưa từng có trên địa bàn các phường Lý Thường Kiệt, Kim Bảng khiến 225 nhà dân bị hư hỏng; 1 người tử vong do nhà sập đè trúng người; và rất nhiều tài sản khác bị hư hỏng. Tại tỉnh này cũng có nhiều khu dân cư bị ngập nước do nước sông Hoàng Long dâng cao.

Duy trì lực lượng khắc phục hậu quả bão

Tại Nghệ An, bão số 5 gây thiệt hại nặng về nhà cửa, nông nghiệp. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 26.8, sau khi bão tan, nhiều tuyến đường ngổn ngang vì cây xanh, cột điện gãy đổ, nhiều ngôi nhà tốc mái, hàng chục ngàn héc ta lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ. Nhiều trường học, bệnh viện, công sở tốc mái, hư hỏng nặng. Trong đó, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An bị bão hất tung mái tôn nhiều dãy nhà và hư hỏng nhiều thiết bị, gây thiệt hại khoảng 5,3 tỉ đồng. Nhiều ô tô của người dân bị cây, tường ngã đè gây hư hỏng nặng. Đến chiều tối qua, nhiều địa phương vẫn đang mất điện.

Một xe ô tô của người dân Nghệ An bị bức tường đổ gây hư hỏng ẢNH: K.HOAN

Nhà dân ở P.Trường Vinh, Nghệ An bị bão tốc mái ẢNH: K.HOAN

Báo cáo thiệt hại ban đầu của UBND tỉnh Nghệ An cho biết bão đã làm 2 người bị thương 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 462 nhà bị ngập nước và 105 hộ dân phải di dời khẩn cấp để chạy lũ. Bão làm 13.361 ha lúa và hơn 2.000 ha hoa màu đổ rạp, hư hỏng, gần 420 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại do bão số 5 gây ra khoảng 486 tỉ đồng. UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị T.Ư hỗ trợ bước đầu 250 tỉ đồng để khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và sớm phục hồi sản xuất.

Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão và lũ, tiếp tục chủ động ứng phó mưa lớn, sáng 26.8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 5 với các tỉnh Bắc Trung bộ và các cơ quan liên quan. Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì, tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau bão. Xác định tính ưu tiên, rà soát danh sách hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách để kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị tốc mái, đổ nhà. Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, có giải pháp phòng chống, ứng phó kịp thời.

Một người dân ở xã Cẩm Thủy, Thanh Hóa bơi trong ngôi nhà của mình đang ngập sâu hơn 2 m ẢNH: MINH HẢI

Ngay sau cuộc họp, đoàn công tác T.Ư do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 trên địa bàn và tặng quà, động viên người dân Hà Tĩnh. Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh huy động tối đa nhân lực, vật lực để hỗ trợ người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế sớm sửa chữa lại nhà ở, không để người dân thiếu nơi ở an toàn. Đồng thời, ưu tiên khôi phục các cơ sở giáo dục và y tế để sớm đưa các hoạt động dạy học, chăm sóc sức khỏe trở lại bình thường.

Bắc bộ, Trung bộ mưa lớn đến cuối tháng 8 Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), cho biết dự báo ngày 27.8, do tác động của đới gió đông nam trên cao, khu vực Bắc bộ, tập trung ở trung du, đồng bằng Bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La tiếp tục có mưa lớn từ 50 - 100 mm, cá biệt có nơi mưa trên 200 mm, khả năng xảy ra những trận mưa cường suất lớn 100 mm/3 giờ. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Dự báo xa hơn, từ nay đến cuối tháng 8, các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc bộ. Khi vừa trải qua đợt mưa lớn bão số 5, Bắc bộ, bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to từ nay đến cuối tháng 8, nguy cơ sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở. Cũng theo NCHMF, từ nay đến cuối tháng 8, khả năng cao sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Nếu áp thấp nhiệt đới này đi vào đất liền sẽ gây ra đợt mưa lớn ở Bắc bộ, bắc Trung bộ. Phan Hậu

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết theo báo cáo ban đầu của các địa phương, bão số 5 đã làm 3 người chết (Nghệ An 1 người, Hà Tĩnh 1 người, Ninh Bình 1 người) và 39 người bị thương (Lào Cai 1 người, Ninh Bình 20 người, Nghệ An 2 người, Hà Tĩnh 10 người, Quảng Trị 5 người , Phú Thọ 1 người). Mưa bão làm sập đổ 17 ngôi nhà; 24.999 ngôi nhà tốc mái, hư hại; 3.928 nhà bị ngập; 247 điểm trường, 28 cơ sở y tế, 58 công trình văn hóa, trụ sở cơ quan đơn vị, trung tâm thương mại bị tốc mái, hư hỏng. Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có 82 tàu bị chìm, va đập, hư hỏng (Nghệ An 27 tàu, Hà Tĩnh 55 tàu). Mưa bão số 5 gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp với 90.602 ha lúa; 9.586 ha hoa màu; 4.816 ha cây ăn quả bị ngập lụt, hư hỏng; 11.510 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 7.011 ha rừng bị gãy đổ; 3.127 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, tràn; 93 lồng bè bị cuốn trôi, thiệt hại. Bão làm 2.651 cột điện gãy đổ; 48.188 m dây điện bị đứt khiến trên 1,5 triệu khách hàng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị... mất điện. Phan Hậu

Hà Nội ngập sâu đến 0,8 m, giao thông rối loạn Theo Sở NN-MT Hà Nội, mưa lớn do bão số 5 trong suốt đêm 25.8 và ngày 26.8 đã làm quá tải hệ thống thoát nước, gây ngập úng nhiều khu dân cư, khu đô thị. Giao thông ở nhiều tuyến đường nội thành Hà Nội rối loạn, tê liệt do đường ngập sâu từ 0,3 - 0,5 m, có nơi ngập sâu 0,8 m. Trong đó, một số điểm ngập sâu: khu vực trước sân vận động Mỹ Đình; ngã tư Cổ Linh - Đàm Quang Trung; đường Nguyễn Tuân; đường Nguyễn Trãi; đường Huỳnh Thúc Kháng… Tại Hà Nội ghi nhận 14 vụ cây xanh bị gió quật làm gãy đổ khiến 5 ô tô bị hư hỏng. Tại nhiều khu chung cư, khu đô thị, hàng nghìn ô tô bị ngâm trong nước. Chiều tối qua, Hà Nội tiếp tục có mưa to, cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt nhiều tuyến phố. Phan Hậu - Đình Trường