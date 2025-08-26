Đường phố Thanh Hóa ngập trong 'biển nước' sau bão số 5

Sáng sớm nay 26.8, bão số 5 đã di chuyển sang Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn làm ngập lụt nhiều nơi.
Trong đêm 25.8 và sáng 26.8, hoàn lưu bão số 5 gây ra mưa rất lớn ở nhiều tỉnh khu vực phía bắc và Bắc Trung bộ
ẢNH: NGÔ NHUNG
Sáng 26.8, trên địa bàn P.Hạc Thành (Thanh Hóa), hàng loạt cây xanh bị bật gốc, nhiều tuyến đường như đại lộ Lê Lợi, khu đô thị An Hoạch… ngập trong biển nước. Lực lượng chức năng phải tăng cường nhân lực điều tiết giao thông, xử lý cây gãy đổ.
Trên đại lộ Lê Lợi, nhiều điểm ngập sâu từ 30 - 60 cm. Người dân điều khiển phương tiện chật vật đi qua khu vực ngập nước.
Đại lộ Lê Lợi đoạn phía tây cầu Phú Sơn bị ngập sâu
Nhiều cây cổ thụ bị đổ gãy
UBND P.Hạc Thành huy động lực lượng cắt, dọn dẹp cây xanh bị đổ gãy
Người dân ở P.Hạc Thành lội nước về nhà
Người dân dùng gỗ chắn sóng đánh vào nhà
Nhiều đoạn đường ngập sâu, phương tiện không dám đi qua
Người dân dùng ghế đá cảnh báo điểm ngập sâu tại khu đô thị An Hoạch
Sáng 26.8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão
Theo đó, các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể để hỗ trợ người dân sơ tán trở về nhà
Đồng thời, sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...
