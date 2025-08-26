Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đường phố Thanh Hóa ngập trong 'biển nước' sau bão số 5

Ngô Nhung
Ngô Nhung
26/08/2025 14:45 GMT+7

Sáng 26.8, nhiều tuyến phố ở Thanh Hoá chìm trong 'biển nước' sau bão số 5.

Sáng sớm nay 26.8, bão số 5 đã di chuyển sang Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng hoàn lưu bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn làm ngập lụt nhiều nơi.

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 1.

Trong đêm 25.8 và sáng 26.8, hoàn lưu bão số 5 gây ra mưa rất lớn ở nhiều tỉnh khu vực phía bắc và Bắc Trung bộ

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 2.

Sáng 26.8, trên địa bàn P.Hạc Thành (Thanh Hóa), hàng loạt cây xanh bị bật gốc, nhiều tuyến đường như đại lộ Lê Lợi, khu đô thị An Hoạch… ngập trong biển nước. Lực lượng chức năng phải tăng cường nhân lực điều tiết giao thông, xử lý cây gãy đổ.

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 3.

Trên đại lộ Lê Lợi, nhiều điểm ngập sâu từ 30 - 60 cm. Người dân điều khiển phương tiện chật vật đi qua khu vực ngập nước.

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 4.

Đại lộ Lê Lợi đoạn phía tây cầu Phú Sơn bị ngập sâu

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 5.

Nhiều cây cổ thụ bị đổ gãy

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 6.

UBND P.Hạc Thành huy động lực lượng cắt, dọn dẹp cây xanh bị đổ gãy

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 7.

Người dân ở P.Hạc Thành lội nước về nhà

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 8.

Người dân dùng gỗ chắn sóng đánh vào nhà

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 9.

Nhiều đoạn đường ngập sâu, phương tiện không dám đi qua

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 10.

Người dân dùng ghế đá cảnh báo điểm ngập sâu tại khu đô thị An Hoạch

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 11.

Sáng 26.8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 12.

Theo đó, các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể để hỗ trợ người dân sơ tán trở về nhà

ẢNH: NGÔ NHUNG

Nhiều tuyến phố Thanh Hóa ngập lụt sau cơn bão số 5 gây thiệt hại lớn - Ảnh 13.

Đồng thời, sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...

ẢNH: NGÔ NHUNG

 

Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Trận lốc xoáy xảy ra tại Ninh Bình khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập, ô tô bị cuốn lật nghiêng...

