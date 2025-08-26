Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Lốc xoáy đi đến đâu, các công trình, vật dụng của người dân bị hủy hoại đến đó. Tại P.Lý Thường Kiệt, lốc xoáy khiến ngôi nhà bị đổ sập đè trúng cụ bà 88 tuổi khiến nạn nhân tử vong; hơn 200 ngôi nhà bị cuốn tốc mái, đổ sập, hư hỏng một phần; 35 cột điện gãy đổ hoặc hư hỏng một phần; 26 biển quảng cáo, trang trí của người dân bị thổi bay…