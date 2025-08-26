Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Sáng 26.8, chính quyền các phường Lý Thường Kiệt, Kim Bảng (Ninh Bình) đã huy động hàng trăm người hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy xảy ra tối 25.8.
Trận lốc xoáy xảy ra khoảng 20 giờ tối 25.8, trải dài trên khu vực khoảng hơn 2 km, dọc theo QL21 qua địa phận các phường Lý Thường Kiệt và Kim Bảng (Ninh Bình). Lốc xoáy đã làm 1 người tử vong, ít nhất 225 nhà dân bị hư hỏng, trong đó có nhiều nhà tốc mái, đổ sập.
ẢNH: PHÚC NGƯ
Lốc xoáy đi đến đâu, các công trình, vật dụng của người dân bị hủy hoại đến đó. Tại P.Lý Thường Kiệt, lốc xoáy khiến ngôi nhà bị đổ sập đè trúng cụ bà 88 tuổi khiến nạn nhân tử vong; hơn 200 ngôi nhà bị cuốn tốc mái, đổ sập, hư hỏng một phần; 35 cột điện gãy đổ hoặc hư hỏng một phần; 26 biển quảng cáo, trang trí của người dân bị thổi bay…
Một nhà dân bị lốc xoáy thổi tốc mái, sập tường rào
Tại P.Kim Bảng, trận lốc xoáy khiến 25 nhà dân bị tốc mái, đổ sập hoặc hư hỏng một phần
Nhiều xe ô tô bị cuốn lật nghiêng và rất nhiều tài sản, vật dụng khác của người dân bị thổi bay, hư hỏng, chưa thể thống kê cụ thể
Chính quyền địa phương chưa thể thống kê hết thiệt hại của trận lốc xoáy
Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề
Nhiều mái tôn, cột điện bị lốc xoáy gây hư hỏng
Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại
