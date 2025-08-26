Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Hiện trường vụ lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Minh Hải
Minh Hải
26/08/2025 12:45 GMT+7

Trận lốc xoáy xảy ra tại Ninh Bình khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập, ô tô bị cuốn lật nghiêng...

Sáng 26.8, chính quyền các phường Lý Thường Kiệt, Kim Bảng (Ninh Bình) đã huy động hàng trăm người hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy xảy ra tối 25.8.

Lốc xóay Ninh Bình gây thiệt hại nghiêm trọng , người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 1.

Trận lốc xoáy xảy ra khoảng 20 giờ tối 25.8, trải dài trên khu vực khoảng hơn 2 km, dọc theo QL21 qua địa phận các phường Lý Thường Kiệt và Kim Bảng (Ninh Bình). Lốc xoáy đã làm 1 người tử vong, ít nhất 225 nhà dân bị hư hỏng, trong đó có nhiều nhà tốc mái, đổ sập.

ẢNH: PHÚC NGƯ

Lốc xóay Ninh Bình gây thiệt hại nghiêm trọng , người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 2.

Lốc xoáy đi đến đâu, các công trình, vật dụng của người dân bị hủy hoại đến đó. Tại P.Lý Thường Kiệt, lốc xoáy khiến ngôi nhà bị đổ sập đè trúng cụ bà 88 tuổi khiến nạn nhân tử vong; hơn 200 ngôi nhà bị cuốn tốc mái, đổ sập, hư hỏng một phần; 35 cột điện gãy đổ hoặc hư hỏng một phần; 26 biển quảng cáo, trang trí của người dân bị thổi bay…

ẢNH: PHÚC NGƯ

Lốc xóay Ninh Bình gây thiệt hại nghiêm trọng , người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 3.

Một nhà dân bị lốc xoáy thổi tốc mái, sập tường rào

ẢNH: PHÚC NGƯ

Lốc xóay Ninh Bình gây thiệt hại nghiêm trọng , người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 4.

Tại P.Kim Bảng, trận lốc xoáy khiến 25 nhà dân bị tốc mái, đổ sập hoặc hư hỏng một phần

ẢNH: PHÚC NGƯ

Lốc xóay Ninh Bình gây thiệt hại nghiêm trọng , người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 5.

Nhiều xe ô tô bị cuốn lật nghiêng và rất nhiều tài sản, vật dụng khác của người dân bị thổi bay, hư hỏng, chưa thể thống kê cụ thể

ẢNH: PHÚC NGƯ

Lốc xóay Ninh Bình gây thiệt hại nghiêm trọng , người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 6.

Chính quyền địa phương chưa thể thống kê hết thiệt hại của trận lốc xoáy

ẢNH: PHÚC NGƯ

Lốc xóay Ninh Bình gây thiệt hại nghiêm trọng , người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 7.

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề

ẢNH: PHÚC NGƯ

Lốc xóay Ninh Bình gây thiệt hại nghiêm trọng , người dân khắc phục hậu quả - Ảnh 8.

Nhiều mái tôn, cột điện bị lốc xoáy gây hư hỏng

ẢNH: PHÚC NGƯ

Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại


