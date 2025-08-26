Lốc xoáy kinh hoàng: 1 người thiệt mạng, 225 nhà dân bị hư hỏng

Sáng 26.8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, bước đầu các cơ quan chức năng ghi nhận, trận lốc xoáy xảy ra tối 25.8 trên địa bàn tỉnh này đã khiến 1 người tử vong, ít nhất 225 nhà dân bị hư hỏng, trong đó có nhiều nhà tốc mái, đổ sập.

Trận lốc xoáy khiến 1 người chết, 225 nhà dân bị hư hỏng ẢNH: PHÚC NGƯ

Trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 25.8, trải dài trên khu vực khoảng hơn 2 km, dọc theo chiều dài QL21 qua địa phận các phường Lý Thường Kiệt và Kim Bảng (Ninh Bình).

Lốc xoáy đi đến đâu, các công trình, vật dụng của người dân bị hủy hoại đến đó. Tại P.Lý Thường Kiệt, lốc xoáy khiến ngôi nhà bị đổ sập đè trúng cụ bà 88 tuổi khiến nạn nhân tử vong; hơn 200 ngôi nhà bị cuốn tốc mái, đổ sập, hư hỏng một phần; 35 cột điện gãy đổ hoặc hư hỏng một phần; 26 biển quảng cáo, trang trí của người dân bị thổi bay…

Khu vực dân cư bị lốc xoáy tràn qua ẢNH: C.T.V

Tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Tại P.Kim Bảng chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng trận lốc xoáy khiến 25 nhà dân bị tốc mái, đổ sập hoặc hư hỏng một phần.

Trận lốc xoáy mạnh đến mức nhiều xe ô tô bị cuốn lật nghiêng và rất nhiều tài sản, vật dụng khác của người dân bị thổi bay, hư hỏng, chưa thể thống kê cụ thể.

Ngay trong tối 25.8, thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Phó trưởng ban Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Sáng 26.8, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị chức năng cũng đã có mặt tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.